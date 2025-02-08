財政部昨（7）日指出，1月我對主要市場出口強弱分明，對歐洲、中國大陸與香港下降，對美國微增，對日本轉增；對東協因電子及資通產品外銷暢旺，成長21.5%，出口值為歷年單月第三高；特別的是，銷往墨西哥大增4.8倍創高，主因供應鏈移轉與提前拉貨推升資通產品出口。

墨西哥市場1月表現異常突出，財政部統計處處長蔡美娜指出，墨西哥強勁增長主要得益於供應鏈移轉及提前出貨效應影響，顯示隨全球供應鏈重組，墨西哥已成為我國在美洲市場的重要貿易夥伴，這一趨勢對未來貿易發展至關重要。

但法人分析，川普要對來自加拿大和墨西哥的產品徵收25%的關稅，雖延後一個月實施，仍須密切關注接下來發展，墨西哥市場1月表現突出是否為一時現象。

蔡美娜分析，1月我對大陸與香港出口占比大幅下降，僅27.7%，近24年來同月最低，對陸港出口除資通產品，其他貨類均表現不佳，尤其1月對大陸與香港出口年減幅達11.7%；但也代表推升出口主要市場朝向多元化貿易結構發展。

相較之下，東協市場1月表現亮眼，出口年增率高達21.5%，成為我出口增長主要動力之一，其中對馬來西亞資通產品出貨大幅增長，推動整體對東協出口達82.8億美元，為歷年單月第三高。

此外，蔡美娜提到，對美國出口一直受到AI商機、供應鏈重組和製造業回流的正面影響，已連續18個月正成長。