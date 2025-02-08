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資通視聽產品出口金額大成長

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

1月出口優於預期，財政部指出，雖因春節效應工作天數較少，主要貨類外銷普遍下滑，惟受惠AI等創新應用商機熱絡及客戶端提前拉貨，資通與視聽產品表現亮眼，出口金額達125億美元，占總出口比重32.3%，為歷年單月次高，是支撐出口成長的主要動能。

財政部統計處處長蔡美娜分析，資通與視聽產品出口年增率高達32.6%，較去年12月成長6.7%，主要來自AI與高效能運算（HPC）技術應用擴展，特別是顯示卡需求強勁，帶動整體產業出口表現，市場對AI伺服器、GPU及相關零組件需求不減，使該類產品成為帶動出口成長的關鍵推手。

除資通與視聽產品，電子零組件亦維持穩健成長，蔡美娜說，電子零組件1月出口年增3.1%，連續六個月正成長。

資通與視聽產品及電子零組件合計占總出口比重68.4%，創下歷年同期新高，顯示台灣出口結構進一步向科技產業集中。

相比科技貨類強勁成長，傳統產業出口受淡季與春節影響普遍下滑。蔡美娜說，礦產品出口年減37.5%，塑橡膠製品、基本金屬及化學品出口分別減少12.3%、14.6%及18.7%，整體來看，傳產貨類占總出口比重已降至三成以下，主要面臨全球產能過剩與市場需求疲弱的結構性問題。

另外，機械類出口因半導體設備出貨增加，減幅較為緩和，年減5.7%，顯示台灣傳產貨類在國際市場仍面臨挑戰。

AI 財政部 電子零組件

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