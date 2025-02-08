AI助攻 元月出口寫連15紅

財政部昨（7）日公布1月外貿統計，受產業淡季及春節連假影響，1月出口值387.1億美元，較去年12月減少11.2%，但即便在春節效應工作天數減少五天下，年增率達4.4%，為歷年同期次高，連續15個月正成長，表現優於預期。

展望2月，財政部統計處處長蔡美娜指出，由於春節效應反轉，工作天數較去年同期增加四天，出口規模預估在365億至377億美元，年增率介於16%至20%，可望連續16個月正成長；不過，因1月提前拉貨潮是否影響後續需求仍具不確定性，因此仍持中性看法。

至於1、2月合計出口表現，蔡美娜表示，規模值不會創新高，但年增率可望達9.7%至11.5%，與去年全年9.9%相當，觀察去年3月出口已回升至418億美元的高基期，今年3月增幅可能受到壓縮，仍需觀察市場動向。

1月出口表現優於預期，蔡美娜分析，主要受兩大因素驅動，一，AI與高效能運算需求穩健，支撐產業基本面，帶動台灣相關供應鏈出貨；二，市場對川普可能重啟貿易戰預期，促使企業提前拉貨，截至1月24日春節連假前出口數據，年增率高達31.4%，顯示貿易戰預期對全球供應鏈布局產生影響。

另外，1月進口值降至287.4億美元，年減17.2%，終止連續十個月正成長。蔡美娜指出，進口下滑主要受到春節長假影響生產活動、傳統產業對市場展望保守，導致業者降低原物料採購，且去年同期因大型非經常性採購墊高基期，放大年減幅度。

蔡美娜表示，今年美國消費性電子展（CES）再次確立AI為科技產業主軸，加上台積電法說會釋出樂觀看法，調高資本支出至歷史新高，顯示AI應用持續擴展，為台灣科技產業提供強勁支撐。

台灣在半導體先進製程與產能布局具優勢，全年出口可望維持正向成長。不過，蔡美娜提醒，兩大變數可能影響出口走勢，首先，美中經貿對抗恐升溫，將對全球供應鏈產生不確定性；再來，AI需求續航力仍待觀察，若市場熱度減退，可能影響產業成長動能。