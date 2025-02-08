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外食費高漲 民眾超有感

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
行政院主計總處昨（7）日公布1月通膨率，外食費年漲高達3.17%，漲幅不僅較上月再擴大，且連三個月飆破3%，還是近十個月來最大漲幅。(圖／AI生成)
行政院主計總處昨（7）日公布1月通膨率，外食費年漲高達3.17%，漲幅不僅較上月再擴大，且連三個月飆破3%，還是近十個月來最大漲幅。(圖／AI生成)

春節一過又漲價，外食族超有感。行政院主計總處昨（7）日公布1月通膨率，外食費年漲高達3.17%，漲幅不僅較上月再擴大，且連三個月飆破3%，還是近十個月來最大漲幅。主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，需密切觀察外食費後續是否再有新一波漲勢。

農曆年後知名連鎖餐飲壽司郎、陶板屋、西堤牛排等品牌，近來陸續宣布調漲產品價格，不少民眾大喊實在「吃不消」。

曹志弘指出，外食費漲幅於去年4~10月一度降至3%以下，近三個月又升至3%以上，「漲幅確實有擴大一點」。

曹志弘表示，業者考量食材、工資、租金等營運成本，近來陸續調漲售價，去年雞蛋價格下跌，外食費漲幅曾一度收斂至3%以下，但近三個月又重回3%之上，如果接下來幾個月還是同樣趨勢，可能意味新一波漲勢到來。

至於房租1月上漲2.48%，雖略有收斂，但能否維持平穩，仍須觀察。曹志弘指出，由於當前物價仍高，加上住宅維修成本、利率調升和房價上漲等因素，房租漲勢自去年5月起至近期都在2.5%左右，漲勢何時趨緩？還要再觀察。

曹志弘坦言，外食費價格上漲，房租持續居高，二者上漲趨勢並無趨緩跡象，導致民眾對物價上漲感受很深刻。

外食族 房租 物價

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