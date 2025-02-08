通膨升溫…CPI攀11個月高點 元月消費者物價指數年增2.66%

行政院主計總處昨（7）日發布1月消費者物價指數（CPI）年增率為2.66%，連三個月超過通膨警戒線，且是近11個月新高。

主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，受春節效應影響，部分服務費用（如個人照顧服務費、旅遊團費、旅館住宿費、計程車資等）價格相對上揚，若排除春節效應，元月通膨率則降至2.03％，與去年底相當，說明國內物價仍屬平穩。主計總處並預期2月通膨率應會小於2%，今年第1季物價漲幅約在2%上下。

特別的是，國際油價受美國對俄羅斯制裁影響一度突破80美元，加上美國總統川普發動關稅戰，都將衝擊國內物價。曹志弘分析，目前國際原油價格趨跌，加上川普關稅大刀尚未揮向我國，1月以美元計價進口物價指數跌0.1%，連續27個月下跌，併計國產內銷品物價指數2.52%，仍小於3%，對國內物價上漲力道尚屬和緩，但須密切觀察後續發展。

值得注意的是，1月重要民生物資CPI年減0.78%，連續六個月呈現負成長，主因雞蛋價格跌勢明顯，對國內物價具穩定作用，不過蔬果、外食等價格上漲，房租持續居高，導致民眾對物價上漲感受還是很深刻。

統計1月高齡家庭CPI年增率衝上3%，其中食物、雜項及居住類分別漲4%、3.65%及2.6%。主計總處指出，高齡家庭漲幅較全體家庭高0.34個百分點，主因漲幅較大的食物類、居住類及看護等個人照顧服務（屬於雜項類）支出占比較高所致。

曹志弘指出，今年農曆春節在1月，春節效應影響合計約0.63個百分點，除受春節因素影響的服務費用上漲，推升1月通膨率，蔬果、肉類、水產品、外食費、房租、個人隨身用品及醫療費用價格亦上漲，惟蛋類等價格下跌，抵銷部分漲幅。若扣除蔬菜水果，漲2.22%，再剔除能源後之總指數（即核心CPI），漲2.26%。