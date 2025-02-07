經部：風電國產化逐步退場 3項目打國際盃爭取商機
離岸風電國產化政策推動受關注，經濟部表示，當產業成熟度足夠，具國際競爭性時，國產化政策應逐步退場，讓廠商去打亞洲盃、甚至是國際盃，爭取海外訂單，目前在樹脂、機艙和水下基礎3面向已有發展潛力，其中機艙在近年有望看到出口實績。
經濟部產業發展署副署長鄒宇新接受自由時報「官我什麼事」節目訪問，分享台灣離岸風電國產化推動過程。他表示，政府106年開始推動離岸風電國產化政策，可分為3階段，包括學習期、成長期及成熟期，每個階段都是5年，因此總共15年。
鄒宇新表示，經歷學習期和成長期，廠商可以透過3-1、3-2期的風場來練兵，縮短廠商的交貨期、降低生產成本，待技術、品質和價格等都具備國際水準，就可以進入第3期，也就是當產業成熟度足夠，具有國際競爭性，這時國產化政策應該慢慢退出，讓練兵完成的廠商可以走出台灣市場，去打亞洲盃、甚至是國際盃。
關於目前國產化政策的實績，鄒宇新表示，已有樹脂、機艙和水下基礎3方面具有出口實績和發展潛力。
他說明，樹脂為葉片的材料，國內廠商上緯已經切入國際大廠西門子歌美颯的供應鏈，在減碳趨勢下，兩者也合作開發再生的葉片材料，已在丹麥製造20支再生葉片，未來持續緊密合作。
此外，在風機機艙部分，鄒宇新表示，風機的系統商已在台落地，國內組裝項目也越來越多，像是西門子歌美颯在台中港的機艙廠除了供應國內風場所需的風機，也爭取日本和韓國等訂單，相信未來1、2年就可以看見出口實績。
水下基礎方面，鄒宇新表示，國內最大的水下基礎廠商世紀風電除了在台北港設廠，現在也規劃與澳洲投資業者合作，在印尼投資水下基礎的工廠，並爭取澳洲、菲律賓和越南等國家水下基礎的訂單。
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