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回應藍營貼文 台電：AI用電已納入計算 籲支持電力建設

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台電示意圖。圖／本報系資料照片
台電示意圖。圖／本報系資料照片

關於7日國民黨臉書貼文質疑「沒有電提供資料中心，還敢空喊主權AI？」台電表示，政府在推估未來用電需求時，皆已將半導體、AI新興技術等用電成長納入規劃，全國資料中心申請用電也未發生受阻情形。

台電強調，台灣不缺電，但如果一直阻撓電力建設，就等同製造缺電的風險，呼籲共同支持電力建設興建，而非「不給蓋電廠，卻又喊缺電」。

台電說明，AI及資料中心屬於用電密度極高的產業，各縣市也積極爭取相關產業發展，政府針對其用電需求也充分考量規劃。為滿足用電成長及產業需求，台電積極加速各地的電力建設，希望就近供應電力，提升電網韌性，以支持每個地方的經濟發展用電。

台電指出，隨再生能源成長顯著及新設機組加入，今年系統維持供電穩定，預估日尖峰備轉容量維持10%以上，夜尖峰備轉容量7%以上，相較2016年時的1.64%相比，供電狀況已顯著改善，顯示政府能源規劃已逐步提升電力韌性。

台電還提到，長期而言，不含再生能源新增量，目前規劃2024至2033年大型機組裝置容量淨增加1,786萬瓩，大於預估用電需求成長，可確保供電穩定。

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