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日共同開發商：台灣立方衛星旺來拍到世界級最佳影像

中央社／ 東京7日綜合外電報導

日本太空新創公司ArkEdge Space今天表示，其協助台灣國家太空中心打造的觀測立方衛星「旺來衛星」（ONGLAISAT）已拍攝到可能是世界最佳品質的地球影像。

路透社報導，旺來衛星的英文名稱ONGLAISAT是Onboard Globe-Looking And Imaging Satellite的縮寫，這枚衛星由台灣國家太空中心（TASA）、ArkEdge和日本東京大學的1個航太實驗室共同開發，大小僅約1台桌上型電腦，衛星上裝有台灣國家太空中心的光學設備。

ArkEdge今天指出，旺來衛星去年12月被放入地球上空約400公里的軌道後，拍攝了解析度達2.5公尺的影像。

ArkEdge公布的黑白影像顯示，旺來衛星1月底拍攝到位於美國西北岸大城西雅圖的郊區和南美國家阿根廷的巴塔哥尼亞高地（Patagonia）等地的土地、樹木和建築物。

ArkEdge執行長福代孝良本週稍早已在一場媒體簡報會上表示：「這些照片就跟空拍照一樣清晰，（卻是）由1枚這麼小的衛星拍下。」他還說，這很可能是歷來立方衛星拍攝過解析度最高的影像。

國家太空中心5日透過聲明表示，旺來衛星的任務將在3月初結束，但其驗證的光學科技將應用在未來的遙測衛星任務。

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