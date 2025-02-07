美中貿易戰「鬥而不破」AI續航力是台灣出口力道關鍵

財政部7日公布1月海關出進口貿易統計，出口值387.1億美元，年增率4.4％，出口連15紅，表現亮眼。因農曆春節落點不同，今年1月工作天數較去年1月減少5天，但出口規模不減反增，意外延續正成長態勢。財政部預估2月出口值上看377億美元，年增率上看20％。

財政部統計處長蔡美娜表示，雖然去年出口基期較高，但今年出口仍以正向看待，年增率將呈穩健增幅，不過，應留意兩大變數，一是美國與中國大陸現在已形成「鬥而不破」的對抗局面，兩大強國在經貿領域的交鋒，只增不減；二是AI應用浪潮的續航力，這是台灣出口力道的關鍵，若AI應用朝不利方向發展，則我國出口將受到抑制。

1月雖是產業淡季，且適逢農曆春節連假，工作天數較去年同期減少5天，但出口值不減反增，連續15個月正成長，蔡美娜分析出口維持正成長原因，一是AI及高效能運算應用商機所打造的基本面，目前看來很穩健，二是川普啟動的關稅戰已形成普遍預期，帶動客戶端提前拉貨。

若將今年春節假期前1月1日至24日出口值，與去年同期的出口數據做比較，年增率高達31.4％，蔡美娜說，此出口成長強度達到近年罕見的水準，可見廠商對貿易戰的預期，所引發的提前拉貨效應，對於出口規模產生相當程度的影響。

財政部對2月出口做預估，今年2月工作天數較去年2月多4天，出口值365億至377億美元，年增率16％至20％；累計1、2月出口年增率9.7％至11.5％，蔡美娜說，去年一整年年增9.9％，因此1、2月的成長情形還算不錯，不過，3月出口年增率有可能回降，主要是因為去年3月的出口開始回暖，基期高達418億美元，因此今年3月年增率恐遭壓縮。

觀察出口貨品表現，11個貨類當中有3個貨類正成長，8個貨類出口下降。蔡美娜表示，資通與視聽產品獨撐大局的地位更加突顯，資通與視聽產品受惠於顯示卡出貨爆量，在傳統淡季的1月，出口金額達125億美元，創歷年同月最高紀錄，與旺季相比毫不遜色，金額增加31億美元，年增率放大到32.6％，是1月出口成績最主要的貢獻者。資通與視聽產品占出口比重32.3％，已逼近三分之一。

1月電子零組件出口值139.9億美元，年增率3.1％，回穩之勢已逐漸站穩腳跟，零組件占出口比重大約三分之一。蔡美娜表示，資通與視聽產品再加上電子零組件，合計出口占比拉高至68.4％，刷新歷年單月最高紀錄。

至於傳產貨類則呈現季節性拉回，合計出口占比已不到3成，全球產能過剩是主要問題，陷入結構性的困境。1月礦產品出口年減37.5％，塑橡膠及其製品、基本金屬及其製品、化學品，分別年減12.3％、14.6％，以及18.7％。至於機械出口，還好有半導體設備出貨逆勢上揚，稍稍抵銷下拉力量，年減5.7％。