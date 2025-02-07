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財部：前2月出口年增有望達1成 留意美中交鋒等變數

中央社／ 台北7日電

財政部今天公布1月出口387.1億美元，年增4.4%，展望未來，官員表示，前2月外銷年成長幅度有望站上1成，雖須留意美中「鬥而不破」的經貿交鋒，以及AI續航力等變數，但受惠國內半導體產業優勢，全年整體出口表現可正向看待。

財政部今天公布1月出口387.1億美元，創歷年同月次高，年增4.4%，連續15個月正成長，無懼農曆春節假期與外銷淡季效應，表現優於預期。

展望後市，財政部統計處長蔡美娜指出，今年與去年的農曆春節落點不同，今年2月的工作天數較去年2月增加4天，至於1月已出現的提前拉貨潮，是否會影響2月外銷情況，尚難斷言。

蔡美娜表示，以季節性走勢推估，預期2月出口規模將介於365億至377億美元之間，年增率介於16%到20%，寫連16紅；累計前2月年增率有望達9.7%至11.5%，是相當不錯的水準，不過，3月開始因比較基期較高，外銷年增幅可能會收斂。

蔡美娜進一步指出，美國消費電子展（CES）一向被視為風向球，從今年1月舉辦的大會可明顯看出，人工智慧（AI）仍為今年科技產業的主旋律，同時，台積電法說會釋出相當正面的訊息，除看好AI需求以及公司營收成長，也上調資本支出到歷年新高點。

她表示，由此可見，創新科技、AI擴散發展的趨勢沒有改變，加上國內半導體產業兼具先進製程及高階產能等優勢，今年出口表現可正向看待，預期年增率將達中高個位數，各季呈穩健成長格局。

同時，蔡美娜點出2大須留意的變數，首先，美國、中國已形成「鬥而不破」的對抗局面，尤其美國總統川普重返白宮後，各界普遍認為兩大強國在經貿領域的交鋒恐只會增加、不會減少。

第二，近期AI應用浪潮對台灣出口的挹注力道強勁，其未來續航力是一大關鍵，若是朝較不利的方向發展，對台灣外銷能量難免有所影響。

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