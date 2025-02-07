投資台灣再添四家 通琦打造全新廠區進軍航太供應鏈

投資台灣事務所7日通過四家中小企業擴大投資台灣，包含走遍天下食品、通琦企業、廣懋材料、郡隆工業。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,652家企業超過2兆5,051億元投資，預估創造15萬9,982個本國就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」已吸引1,118家企業投資約5,642億元，帶來4萬326個就業機會；後續尚有22家企業排隊待審。

深耕台中烏日40年的通琦企業，專精塑膠板材製造及大型外殼真空吸塑成型，為國內唯一通過AS9100航太品質系統認證的塑膠厚板真空成型廠，並躋身國內外航空巨頭供應鏈。為強化航太塑膠零配件生產，通琦企業斥資逾三億元於台中市烏日區興建新廠，導入數位化生產管理系統（機聯網、MES），提升效率並降低成本。廠房屋頂將安裝太陽能光電板，並採用能源管理系統、低耗能熱壓真空成型機及全自動加工設備，優化用電、減少碳排，彰顯其對綠色科技與創新的承諾，大幅提高國際市場競爭力。

走遍天下食品專業生產及創新研發各式堅果類零食，包括花生、蠶豆、青豆與米菓等，以及高鐵與航空公司的交通運輸類點心。商品遍布全台各大通路及外銷全球，隨市場需求日益增加，該公司將於新北市瑞芳工業區啟動投資逾七億元擴建計畫。導入物聯網、大數據及人工智慧技術，並建置製造執行系統以提升生產透明度與資源利用率。此計畫亦包含新型冷鏈倉儲設備，配備先進的冷鏈監控與自動化系統，確保產品品質穩定並減少損耗。同時，工廠採用變頻控制系統及高效節能設備，為生產提供穩定且高效的綠能支持，充分展現永續發展的承諾。

廣懋材料深耕建築外牆與結構包覆系統，積極推動可回收的「輕金屬構造」與「金屬複合材料」，助力業界達成綠建築目標。為提升產業競爭力，公司投資逾六億元於屏東科技產業園區設立新廠，以智慧化生產開創建材製造新標竿。新廠導入太陽能系統與綠化牆面，展現節能減碳理念，並採用 Rhino + Grasshopper 自動化建模技術、ERP 與 RFID 系統，大幅提升生產控管精度。此外，結合3D AI掃描儀與BIM數位設計，進一步優化作業效率與產品品質，並持續為建築產業注入更多綠色價值。

郡隆工業以金屬表面塗裝工程為業，產品廣泛應用於3C電子、家電、運動、軍用及LED燈具等多元領域。公司已通過ISO 9001與ISO 14001認證，確保產品品質與環境管理雙重優勢。為應對市場需求增長，公司斥資近四億元在台中市大雅區設立新廠，導入全新自動化生產線，結合MES及ERP系統整合的SFC報工系統，實現數據化管理。新廠設置太陽能光電、採用節能設施，並使用綠色生產與環保承諾的塗料，致力於實現綠色生產目標及實現綠色未來。