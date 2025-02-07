AI商機加川普2.0效應 1月出口387.1億美元創同期次高

財政部今天公布1月出口387.1億美元、創歷年同月次高，年增4.4%、連15紅。官員分析，1月雖適逢春節長假與產業淡季，但受惠AI商機以及廠商因應川普2.0恐加徵關稅而提前拉貨，電子零組件、資通產品出口齊增，帶動整體外銷表現「超乎預期」。

財政部統計處原預估1月出口可能因春節連假因素而轉為負成長，不過，今天公布的最新海關進出口貿易統計概況顯示，1月外銷開紅盤，出口金額387.1億美元、寫歷年同月次高紀錄，年增4.4%、連續15個月正成長。

財政部統計處長蔡美娜指出，1月是傳統的產業淡季，且因農曆春節落點不同，使今年1月工作天數較去年同月少5天，不過，在2大利多之下，出口額未呈年減，反而逆勢成長4.4%，表現可說是「超乎預期」。

蔡美娜分析，首先，人工智慧（AI）與高效能運算應用商機所打造的基本面，目前看來還是很穩健；第二，台灣從1月下旬開始進入春節長假，再加上美國總統川普即將上任，重啟關稅戰當時已形成普遍預期，帶動客戶提前拉貨效應。

蔡美娜進一步表示，今年春節連假前，也就是至1月24日為止的出口金額，與去年同期間比較，年增率高達31.4%，這一強度也是近年來相當少見的水準；換言之，貿易戰預期所引發的提前拉貨，確實帶來相當影響。

觀察主要出口貨品，11項貨類「8降3升」，蔡美娜說，其中，受惠顯示卡出貨爆量，資通與視聽產品1月出口125億美元、寫歷年同月最高，年增32.6%、增幅居各貨類之冠，是總出口成長的關鍵動能，凸顯其獨撐大局的地位；同時，資通產品1月出口占總出口比重達32.3%，寫單月次高紀錄。

另一主力外銷貨品電子零組件，1月出口139.9億美元，年增3.1%、連6紅，蔡美娜指出，主要受美國、東協拉貨需求維持強勁的加持；若把電子、資通合計檢視，占總出口比重達68.4%，創歷年單月最高。

同時，蔡美娜表示，傳產貨類外銷表現普遍呈現季節性拉回現象，目前傳產出口合計占總出口比重已不到3成，主因除春節、淡季效應外，業界仍面臨全球產能過剩的結構性困境，所以一直未能形成較為明確的止跌回穩格局。

反映在數據上，1月礦產品出口大幅年減37.5%，塑橡膠及其製品、基本金屬及其製品、化學品，也分別年減12.3%、14.6%、18.7%；至於機械，蔡美娜說，由於半導體設備出貨逆勢上揚，稍微抵消下拉力量，1月出口年減5.7%，幅度相對和緩。

此外，1月進口金額287.4億美元，年減17.2%、中止連10紅；蔡美娜指出，進口表現同樣受連假影響，加上傳統產業對未來展望偏平淡，弱化廠商對外採購原物料的意願，且去年同期有一些非經常性的大額採購，也墊高了比較基期。