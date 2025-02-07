川普關稅戰促供應鏈移轉 顯卡拉貨急增 台1月對墨西哥出口創空前紀錄

美國總統川普揮動關稅大刀，催動供應鏈移轉。財政部今日發布1月出口統計，對墨西哥出口規模及成長率均創空前紀錄，出口值跳升至27億美元，年增率高達4.8倍，表現突出。

財政部統計處長蔡美娜分析，1月主要出口市場表現，強弱分明，對歐洲、中國大陸與香港出口齊降，年增率分別衰退18.3％及11.7％，對美國微增0.7％，對美出口似乎已來到高原期，對日本出口因基期較低，年成長7.2％，對東協出口因電子及資通產品外銷暢旺而成長21.5％，對東協出口值82.2億美元，為歷年單月第3高。

統計發現墨西哥市場「異軍突起」，蔡美娜指出，墨西哥因為供應鏈移轉及提前出貨效應，1月出口值27億美元，年增率4.8倍，規模及年增率均是空前紀錄，供應鏈移轉，推升資訊與通信產品出口。統計處指出，對墨西哥出口大增，主要是因為顯卡拉貨急增，

由於川普上任後宣布2月1日對墨西哥課徵關稅，蔡美娜說，廠商相信川普說到做到，因此1月底、台灣春節連假之前就提前拉貨，儘管川普宣布延後1個月實施，但那也是後來的事了。

受到供應鏈移轉影響，主要出口市場的占比也發生變化，中國大陸與香港占比降至3成以下，只有27％，創24年來同月新低。另一方面，對東協與墨西哥出口占比分別上升至21.4％及7.3％，雙雙創下單月新高紀錄，對歐洲出口占比降至6.7％，則是創下歷年單月新低紀錄。

整體而言，1月對東協出口成長21.5％最多，對歐洲出口負成長18.3％，衰退最大。對中國大陸及香港出口107.1億美元，年減11.7％；對美國出口84.6億美元，年增0.7％；對東協出口82.8億美元，成長21.5％；對歐洲出口26億美元，年減18.3％；對日本出口21.6億美元，成長7.2％。