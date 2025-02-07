春節漲價效應 1月CPI年增率飆2.66%創11個月新高

主計總處今日發布1月消費者物價指數（CPI）年增率2.66%，主因去年春節是2月，今年是1月，包括旅遊及計程車等費用加成，加上蔬果、肉類及外食費、房租持續上漲， 推升1月物價指數，創去年春節2月以來、11個月新高。

主計總處表示，由於今年農曆過年是一月，去年是二月，因此今年服務費加價時程比去年早，若扣除春節計程車、旅遊及住宿費用加價影響0.63個百分點，扣除後1月CPI由2.66%縮小到2.03%，核心CPI則由2.26%縮小到1.6%。

主計總處表示，由於每年春節落在1、2月，月分不盡相同，春節月分受計程車加價、娛樂服務費用變貴，CPI年增率都會擴大，因此一般會以1、2月平均值觀察物價。

主計總處統計，1月CPI較上年同月漲2.66％，主因部分服務費用（如個人照顧服務費、旅遊團費、旅館住宿費及計程車資等）受春節所在月份不同影響（上年在2月），價格相對上揚，加以蔬果、肉類、水產品、外食費、房租、個人隨身用品及醫療費用價格上漲，惟蛋類及交通工具等價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果及能源後，核心CPI年漲2.26％。

物價變動七大項目中，不同於以往都是食物類漲幅最大，1月是雜項類年漲4.16％最高，主因個人照顧服務及理容服務費受春節饋贈禮金與循例加價影響，分別漲14.98％及4.97％，加以金飾及珠寶等個人隨身用品上漲7.69％所致。

上漲幅度排名第二是食物類年漲3.72％，其中受因蔬菜受低基數及年前需求增加影響，價格上漲20.30％，加上水果、食物油、水產品、外食費及肉類亦漲10.46％、5.66％、5.20％、3.17％及 2.53％，惟蛋類因雞蛋供過於求，價格下跌19.87％，抵銷部分漲幅。

至於外食年漲仍高達3.17%，房租也漲2.48%，外食較上月漲幅擴大，房租則略縮小，但仍在2%以上，顯示外食及房租上漲趨勢並無趨緩跡象。

1月生產者物價總指數(PPI)，較上月漲 0.58％，較上年同月漲3.87％。