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因春節假期工作天數大減也沒在怕 1月出口連15紅

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
出口連15紅，1月因春節連假，工作天數減少，出口還是正成長。圖為貨櫃港口。圖/AI生成
出口連15紅，1月因春節連假，工作天數減少，出口還是正成長。圖為貨櫃港口。圖/AI生成

財政部今日公布海關出進口貿易統計，1月出口值387.1億美元，歷年同月次高，年增率4.4％，表現亮眼，優於預期。財政部表示，雖步入產業淡季，且適逢農曆春節連假、工作天數減少，但在AI及高效能運算等商機持續熱絡，與客戶端提前拉貨下，1 月出口仍年增4.4%，連續15個月正成長。

財政部指出，受春節月份落點不同的影響，1 月主要貨品出口多較上年同月滑落，以礦產品年減37.5%最多，基本金屬及其製品、塑化產品減幅介於12.3%~18.7%間，機械因半導體設備出貨增加，抵銷部分減幅，年減5.7%。

至於資通與視聽產品、電子零組件，則持續受AI等新興科技應用需求挹注，出口各年增32.6%、3.1%，兩者併計增15.2%。

財政部展望今年，雖然國際間貿易限制措施及關稅政策、地緣政治衝突等，仍為總體前景帶來相當不確定性，但因AI等新興科技需求強勁，國內半導體廠商兼具先進製程及高階產能等優勢，有助維繫我國出口動能，看好2025年第1季出口仍可續呈穩定成長。

AI 財政部

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