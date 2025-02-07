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春節效應物價好高！主計總處：1月通膨率飆升至2.66%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
主計總處發布1月通膨率飆升至2.66%。示意圖／聯合報系資料照片
主計總處發布1月通膨率飆升至2.66%。示意圖／聯合報系資料照片

行政院主計總處7日發布2025年1月消費者物價指數CPI）年增率為2.66%，不僅連三個月超過通膨警戒線，還是近11個月新高。主計總處表示，主因部分服務費用（如個人照顧服務費、旅遊團費、旅館住宿費及計程車資等）受春節所在月份不同影響（去年在2月），價格相對上揚。

此外，蔬果、肉類、水產品、外食費、房租、個人隨身用品及醫療費用價格亦上漲，惟蛋類及交通工具等價格下跌，抵銷部分漲幅。若扣除蔬菜水果，漲2.22%，再剔除能源後之總指數（即核心CPI），漲2.26%。

CPI 消費者物價指數

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