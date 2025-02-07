續創連15紅好成績 1月出口387.1億美元、年增4.4％

財政部7日公布最新出口統計，1月出口387.1億美元，創下歷年同月次高，年增4.4％，意外連15紅紀錄。統計處表示，雖然步入產業淡季，且適逢農曆春節連假、工作天數減少，但在AI、高效能運算等商機持續熱絡，以及客戶端提前拉貨下，1月出口仍年增4.4%，連續15個月正成長，規模值387.1億美元。

展望今年，財政部表示，國際間貿易限制措施及關稅政策、地緣政治衝突等，仍為總體前景帶來相當不確定性，但全球景氣延續溫和成長態勢，以及人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求維持強勁，加上國內半導體廠商兼具先進製程及高階產能等優勢，皆有助維繫我國出口動能，第1季可望續呈穩定成長。