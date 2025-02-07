SCFI運價指數連四跌！中國大陸春假剛結束 遠東到歐洲運價跌幅15.93%

貨櫃輪運價新春開紅盤指數連四跌。最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數7日出爐，指數下跌148.8點至1896.65點，指數跌破2,000點關卡，周跌幅7.3%，主要航線都下跌，其中遠東到歐洲運價跌幅15.93%較大。

國內的航運業者指出，大陸近日才剛上班，整個出貨情況還不明顯，可能還是要等下周運價的報價較明朗。美國關稅會有一些衝擊，最主要的出貨來源是大陸，美國對中國大陸將徵10%關稅確定，持續觀察未來影響，2月17日大陸地區的出貨是很關鍵的一周。

根據最新一期出爐運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,805美元，較前一期下跌342美元，周跌幅15.92%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達3,036美元，較前一期下跌171美元，跌幅5.33%。

遠東到美西每FEU（40呎櫃）達3,932美元，較前一期下跌184美元，跌幅4.47%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達5,490美元，較前一期跌286美元，跌幅4.95%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一周下跌54美元，達454美元，跌幅10.62%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU與前一期持平；遠東到韓國每TEU較前一期下跌1美元。