快訊

洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 荒淫教主「少龍」過世

牧東光電勾結四海幫「寶哥」、生活工場假交易 新北檢起訴17人

聽新聞
0:00 / 0:00

SCFI運價指數連四跌！中國大陸春假剛結束 遠東到歐洲運價跌幅15.93%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數出爐。示意圖／ingimage
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數出爐。示意圖／ingimage

貨櫃輪運價新春開紅盤指數連四跌。最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數7日出爐，指數下跌148.8點至1896.65點，指數跌破2,000點關卡，周跌幅7.3%，主要航線都下跌，其中遠東到歐洲運價跌幅15.93%較大。

國內的航運業者指出，大陸近日才剛上班，整個出貨情況還不明顯，可能還是要等下周運價的報價較明朗。美國關稅會有一些衝擊，最主要的出貨來源是大陸，美國對中國大陸將徵10%關稅確定，持續觀察未來影響，2月17日大陸地區的出貨是很關鍵的一周。

根據最新一期出爐運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,805美元，較前一期下跌342美元，周跌幅15.92%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達3,036美元，較前一期下跌171美元，跌幅5.33%。

遠東到美西每FEU（40呎櫃）達3,932美元，較前一期下跌184美元，跌幅4.47%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達5,490美元，較前一期跌286美元，跌幅4.95%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一周下跌54美元，達454美元，跌幅10.62%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU與前一期持平；遠東到韓國每TEU較前一期下跌1美元。

延伸閱讀

執行關稅政策關鍵人物 美貿易代表人選稱普遍關稅值得研究

WTO收到申訴案 中超速度反擊關稅案 外媒：顯示做好準備

取消低價包裹免稅 300元商品關稅逾百元 消費者火了

香港郵政繼續停收寄美國包裹 港府已與美郵政溝通

相關新聞

拜登交棒川普 2.0：極具「商人個性」的美國總統 如何打造全球加密之都？

在本次美國總統競選期間內，川普拋出大量加密友善的政策與言論，但實際上回顧他在 2017 年至 2021 年的第一任任期，他當時對於加密貨幣的態度並不友善，曾經批評比特幣是「騙局」（scam）、「無中生有、不具價值」，認為加密貨幣會損害美元國際地位。

安聯調查台灣快速老化 有必要提高退休年齡

安聯今天發布第三版「全球老年年金報告」，台灣台灣的年金體系總分為3.3，全球排名中屬於中段班，但是亞洲最好的年金制度之一...

春節漲價效應 1月CPI年增率飆2.66%創11個月新高

主計總處今日發布1月消費者物價指數（CPI）年增率2.66%，主因去年春節是2月，今年是1月，包括旅遊及計程車等費用加成...

因春節假期工作天數大減也沒在怕 1月出口連15紅

財政部今日公布海關出進口貿易統計，1月出口值387.1億美元，歷年同月次高，年增率4.4％，表現亮眼，優於預期。財政部表...

春節效應物價好高！主計總處：1月通膨率飆升至2.66%

行政院主計總處7日發布2025年1月消費者物價指數（CPI）年增率為2.66%，不僅連三個月超過通膨警戒線，還是近11個...

續創連15紅好成績 1月出口387.1億美元、年增4.4％

財政部7日公布最新出口統計，1月出口387.1億美元，創下歷年同月次高，年增4.4％，意外連15紅紀錄。統計處表示，雖然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。