228連假上班族薪水怎麼算？勞動部這麼說

勞動部7日表示，依《勞動基準法》第37條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給。今年2月28日（星期五）和平紀念日為國定假日，雇主應依法給假並給付工資，如徵得勞工同意在和平紀念日當天出勤，工資應依法加倍發給。

至於和平紀念日如適逢勞工例假或休息日，應於其他工作日補假。

勞動部進一步說明，勞雇雙方如約定周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假的出勤模式，今年會形成三天連假。假設月薪為新台幣36,000元的勞工（以36,000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元）出勤8小時，其各日出勤工資給付規定如下：

一、2月28日（星期五）：性質為休假日，依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資，試算如下： 150元×8小時＝1,200元。

二、3月1日（星期六）：性質為休息日，依《勞動基準法》第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計給加班費，試算如下：150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1,900元。

三、3月2日(星期日)：性質為例假，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。至雇主如係因天災、事變或突發事件，依《勞動基準法》第40條規定，使勞工於例假出勤工作者，工資應加倍發給，並應於事後 補假休息，試算如下：150元×8小時＝1,200元。

勞動部強調，和平紀念日連假期間出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關【直轄市、縣(市)政府勞工局（處）或社會局（處）】或勞動部1955專線提出申訴，以維權益。