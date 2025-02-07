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創意總座戴尚義：DeepSeek燃起AI新創開案星火

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
創意總經理戴尚義認為，DeepSeek對現有提供AI服務業可能會有衝擊，卻也激發更多新創公司更勇於開發AI相關業務。記者簡永祥/攝影
創意總經理戴尚義認為，DeepSeek對現有提供AI服務業可能會有衝擊，卻也激發更多新創公司更勇於開發AI相關業務。記者簡永祥/攝影

創意今日舉行法說會，公司提出今年首季展望，預估營收季增雙位數，毛利率季減數個百分點，全年營收會年增雙位數百分比。加密貨幣將是主要驅動營收成長動能且是硬需求、北美雲端服務業（CSP）效益也將在今年底發酵，但全年毛利率和營利率均會年減數個百分點。

針對DeepSeek橫空出世，總經理戴尚義表示，DeepSeek對現有提供AI服務業可能會有衝擊，卻也激發更多新創公司更勇於開發AI相關業務，創意在衡量得失後，認為應會帶來助益，因此他樂觀今明年營運表現。

創意去年第4季每股純益6.32元，低於前一季的7.71元，主因受到美國對中國新禁令，被迫放棄數個中國委託設計服務案，造成單季營收季減9%、全年營收也比2023年衰退5%；去年第4季毛利率降至33.2%、全年平均毛利率降至32.4%，低於預期。

不過公司對今年首季和全年展望都是正面。今年首季營收將會季增雙位數百分點，其中委託設計服務（NRE）將季減雙位數百分點，但整合服務（Turn Key）業務將會季增雙位數百分比，毛利率方面，首季會季減數個百分比點，主因是NRE占比下滑，先NRE占比約成三成，今年占比會降低，此外，第1季費用將會季減雙位數，主因去年有1.4億元的壞帳會在今年第1季做迴轉，今年首季的盈利率會微幅季增。

至於今年展望，創意預估營收會年增雙位數百分比，其中，NRE會年增雙位數，Turn key業務也會年增雙位數。全年毛利率會比去年年減數個百分比，主因Turn key業務佔比較高所致。此外，費用的部分，今年預計會年增個位百分比，今年的營利率則會年減數個百分點。

此外，公司也提到，受限於AI禁令，創意去年沒有做到原來自己規劃的營運目標，主因是有好個原先要TAPE OUT的客戶沒實現，也導致創意的中國客戶占比放緩，受此影響，公司預估今年北美佔創意公司營收的比重超過五成，往年美國和中國的營收占比是相當的。

毛利率 營收

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