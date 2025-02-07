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經長：台灣是全球無人機非紅供應鏈最佳夥伴

中央社／ 台北7日電
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照

全球無人機市場迅速成長，愛沙尼亞國防產業團訪台聚焦無人機產業合作。經濟部部長郭智輝表示，台灣擁強大科技研發能力、優秀工程人才，及成熟半導體供應鏈，台灣是世界尋求「非紅供應鏈」的最佳夥伴。

台灣卓越無人機海外商機聯盟今天發布新聞稿指出，愛沙尼亞國防產業團訪台，經濟部部長郭智輝6日出席無人機海外商機聯盟晚宴，代表經濟部歡迎愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）及國會議員賴凱雷（Kalle Laanet）等。

全球無人機市場迅速成長，應用廣泛，未來10年軍民用無人機商機已超過千億美元，世界各國紛紛投入資源積極發展，考量資安與國安疑慮，歐美多國陸續對中國製的零組件展開政策性禁用，「非紅供應鏈」一詞成為世界發展無人機的關鍵字。

郭智輝致詞時表示，台灣擁強大科技研發能力、優秀的工程人才，以及成熟的半導體供應鏈，這些是發展無人機產業的堅實基礎，正說明台灣就是世界尋求「非紅供應鏈」的最佳夥伴。

他指出，去年9月，在經濟部的推動下，「台灣卓越無人機海外商機聯盟」成立，並在聯盟主席胡開宏帶領下，積極整合上中下游，建立自己的供應鏈，建立能夠被國際認可的標準，不斷為切入全球市場努力。

郭智輝強調，台灣已做好準備，透過國家隊組織，來爭取政府對政府（G2G）的無人機業務，此次愛沙尼亞訪台，就是為了深入了解台灣的技術能力與探討各種合作的面向，並藉此機會與台灣無人機產業多家廠商交流與互動。

郭智輝說，愛沙尼亞是歐洲在數位轉型與科技創新方面的先驅，特別在智慧科技、資安防護以及無人系統領域有高度發展；未來若能與台灣在硬體製造與科技創新的優勢相結合，深化合作與互動，推動台、愛兩國在無人機，及相關科技領域達成更緊密的夥伴關係，勢必能開創出前所未有的產業合作模式。

半導體 無人機 經濟部

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