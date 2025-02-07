拜登交棒川普 2.0：極具「商人個性」的美國總統，如何打造全球加密之都？

在本次美國總統競選期間內，川普拋出大量加密友善的政策與言論，但實際上回顧他在 2017 年至 2021 年的第一任任期，他當時對於加密貨幣的態度並不友善，曾經批評比特幣是「騙局」（scam）、「無中生有、不具價值」，認為加密貨幣會損害美元國際地位。

例如，2019 年川普就曾在社交平台 X （當時的 Twitter）上發文，表示他「不是比特幣和其他加密貨幣的粉絲」，並認為加密貨幣讀高波動性，以及在毒品交易和其他非法活動中的使用，可能促使非法行為。

不過，有趣的是，川普在卸任後的隔年（2022），就在社群媒體宣布，推出其首個收藏 NFT 系列「Donald Trump Digital Trading Card」，總發行量 45,000 個，每個售價 99 美元，並在發行12小時內全數售出。

在川普 2.0 時代正式揭開序幕之際，XREX 交易所替大家整理川普「加密政策變化史」，比較川普的前後任加密政策的差異，深入分析他的「商人個性」，究竟會如何牽動未來四年，美國以及全球加密產業的發展。

川普態度的巨變：從批評到擁抱

到了第二任競選期間，川普更是頻繁拋出各種加密友善政見，甚至還在就職前夕，發行了個人官方迷因幣「$TRUMP」。

川普的態度之所以會有如此大的轉變，或許跟他的「商人性格」以及「美國利益為優先」的戰略有關。

XREX 首席經濟學家 Andrew 在 XREX 交易所和區塊鏈媒體 WEB3+ 共同製作的《Web3 大西進》podcast 節目中分析，相較於川普第一任的時空背景，現在加密貨幣在全球的影響力提高，包括：比特幣現貨 ETF 成為史上最成功的 ETF 之一，市值已破千億美元、多國考慮將比特幣納入國家戰略儲備、全球加密監管逐漸完善，以及與傳統金融關係日益加深等等。

這些新的發展，都讓極具商業嗅覺的川普意識到，加密貨幣在未來全球商業以及戰略上的影響力，商賈出身的川普，一向以「美國利益」為號召，加密貨幣的浪潮已不可逆，搭著這波浪潮，美國在未來國際貨幣主導爭奪戰中勢必不能缺席，而加密貨幣社群也是重要的票倉，川普因此透過頻繁拋出的「加密友好」言論，一來順應時代浪潮，二來則是幫助他贏得重要票倉。

拜登的政策遺產與川普的機會

外界對於拜登執政的印象，一般都會認為他對加密貨幣的態度與政策較為保守，且偏向不友善。回顧拜登執政期間，美國證券交易委員會（SEC）起訴了包括：瑞波（Ripple）、Coinbase、幣安（Binance）、Uniswap 等多家加密企業，被視為讓美國的加密貨幣產業環境面臨挑戰。

然而，仔細爬梳過去四年，拜登任內也做了很多對加密貨幣友善的事情。拜登在 2022 年 3 月，簽署了美國首個加密貨幣行政命令，這項行政命令要求各機構分析加密貨幣對國家經濟與國際金融體系的影響，並在消費者保護、金融穩定、非法活動風險等方面提供策略建議。雖然這一行動引起加密貨幣社群的褒貶不一，但其實也顯示出拜登政府對數位資產的重視。

此外，拜登任內，美國也批准了比特幣和以太坊的現貨 ETF，讓更多傳統金融機構得以參與到加密貨幣生態，為整體產業注入更多資本與信心，這也被視為拜登政府，試圖在監管與創新之間，尋求平衡的關鍵一步。

XREX 共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗 Winston 觀察，部分外界看似不友善的舉動，例如：SEC 起訴特定業者，其實也可以視為是新興產業與政府對話的過程，許多監管機構與企業的官司，都是在拜登四年任期內開始與結束。

例如：在幣安官司中，SEC 針對該交易所的合規問題展開多項調查，試圖為全球最大的加密貨幣交易所建立更明確的法律界線；在 Ripple 案件中，法院最終裁定加密貨幣 XRP 並非證券，為加密貨幣產業的法律地位，帶來了重大的影響。

這些與產業的「對話」，在拜登任內都已經都完成了差不多了，某種程度上替川普在未來四年內，奠定了可以對加密貨幣「友善」的基礎。雖然檯面上，看似是不同政治人物之間「個人」的競爭，但放大格局來看，這其實是時代的大浪潮在推著所有人前進，無論是政府、產業還是社會大眾，都翻過了一頁新篇章。

川普 2.0 揭開序幕，十大政策真能實現嗎？

川普重返白宮，為全球加密產業帶來新希望，但同時也伴隨著「政治狂人」帶來的許多不確定性。畢竟川普在第一任任期內，也曾有過許多跳票的紀錄。

此外，現在全球還有許多重大議題，正等著川普處理，例如：美中關係、烏俄戰爭、中東問題、朝鮮半島衝突、海外版抖音 TikTok 在美國市場的下一步等等議題。如果預期川普會完全專注於加密貨幣，又或是以加密貨幣為政策重心，未免有些不切實際。

XREX 首席經濟學家 Andrew 觀察，美國政府支持新興產業的方式，通常是「不過度干預」、讓市場自由發展，在眾多工作當中，川普是否會真的將加密貨幣相關政策，列入首要處理的要務，仍有待觀察，但他勢必會做一些鬆綁，有利於提供更有彈性也更友善的環境，讓加密貨幣產業得以增加發展空間。

更重要的是，傳統金融機構的阻力和國際經濟政策的衝突，都將對川普實現其加密願景構成挑戰。如何創造一個吸引企業和人才的友善環境，涉及稅收優惠、簡化監管流程等，都需要長期努力。

川普「加密總統」形象能否兌現？未來四年，將成為檢驗其政策實現能力的關鍵時期。全球的加密市場，也將隨著美國吹起的這波新風向，迎來新機遇與挑戰。

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