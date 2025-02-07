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台帛簽綠能合作備忘錄 帛琉國務部長盼邁向永續發展

中央社／ 台北7日電

帛琉政府今天與台灣智慧淨零建築產業聯盟等，共同簽署彩繪光電應用技術合作備忘錄（MOU）。帛琉國務部長艾古斯表示，備忘錄象徵台帛共同邁向永續發展的關鍵里程碑，希望能為世界各地島國樹立榜樣。

由艾古斯（Gustav Aitaro）率領的帛琉政府高層代表團，今天上午參訪內政部建築研究所材料實驗中心，在內政部政務次長董建宏與外交部參事江振瑋的見證下，艾古斯與台灣智慧淨零建築產業聯盟理事長顏家鈺、在一起永續科技股份有限公司董事長薛煒立簽署合作備忘錄（MOU），啟動技術交流與合作。

艾古斯致詞表示，帛琉以旅遊業為基礎，而科技進步不應以犧牲自然與傳統為代價，因此尋求能擁抱綠色能源又能保護自然景色的方式；彩繪光電技術與傳統的太陽光電技術不同，彩繪光電技術可以與自然景觀無縫結合，推動再生能源應用的同時，又能保持景色和諧。

董建宏致詞時指出，帛琉是台灣重要友邦，長期以來推動環境永續與綠色經濟，但島嶼環境的特殊性在能源供應與建築發展均面臨重大挑戰，台灣的創新綠能建築技術能提供帛琉於美學、功能與永續發展之間，達到完美平衡的解決方案。這次與帛琉的技術交流，不僅能夠協助帛琉提升基礎建設的永續發展能力，也能讓台灣在國際淨零建築領域發揮更大影響力。

帛琉駐台大使館透過新聞稿指出，合作備忘錄簽署內容涵蓋多項合作領域，包括彩繪光電技術應用於帛琉建築與觀光景點、碳權交易機制發展，以及電動三輪車綠色交通與智慧城市技術導入等。在一起與台智盟將提供專業技術支援，協助帛琉推動綠能基礎建設，並輔導碳交易機制的開發與驗證，以符合「巴黎協定」第6條碳權機制，進一步吸引國際綠色金融。

太陽光電 帛琉

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