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中油續啟動油價雙平穩機制 下週汽柴油估漲2、7角

中央社／ 台北7日電

國內油價先前因春節期間「只跌不漲」原則，已連2週凍漲，本週國際油價雖走跌，中油持續啟動油價雙平穩機制後，預估10日凌晨零時起，汽、柴油每公升將調漲新台幣0.2元、0.7元。

依照預測，92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.9元。

石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）重申，將維持4月起逐步鬆綁減產措施，加上美國商用原油庫存連2週增加，國際油價走跌。

根據中油浮動油價公式，累算至2月6日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶77.33美元，較上週每桶79.91美元下跌2.58美元；新台幣兌美元匯率為32.904元，較上週32.760元貶值0.144元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價調漲1.3元，柴油調漲1.5元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估10日凌晨零時起，汽、柴油調漲0.2元、0.7元。

國際油價 新台幣

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