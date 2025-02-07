中油續啟動油價雙平穩機制 下週汽柴油估漲2、7角

走過2022年通膨高峰後，各國物價逐年緩步收斂，到去年各國消費者物價指數（CPI）年增率都降到3%以下，台灣也降到2.18%。不過全體CPI增幅雖低，其中有一樣漲幅讓國人難以消受，那就是食物類物價年增率高達3.69%，僅略低於日本、南韓，遠高於歐美的2%左右。民以食為天，何以台灣食物類通膨居高不下？

2025-02-07 10:00