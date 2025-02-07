屏縣府推青創貸款利息補貼 貸200萬元3年免息

屏東縣政府推出「青創屏實利」青年創業貸款利息補貼計畫，與兆豐銀行合作，民眾只要申請經濟部青年創業及啟動金貸款通過，最高享貸款本金200萬元3年利息補貼，今日舉行記者會，希望打造屏東縣成為青年創業友善環境。

青創屏實利計畫今日開跑，包括縣長周春米、兆豐銀行副總經理陳昭蓉、格園社會企業公司董事長林桐榮、屏東大店長課程總導師張勝鄉，與屏東青創業者出席參加，現場也提供青創業者諮詢申貸業務。

周春米表示，青創屏實利計畫介接經濟部貸款政策，由兆豐銀行承作辦理，青創業者向銀行申辦並核貸通過，可同步申請利息補貼，貸款本金金額200萬元3年利息補貼，補貼年利率2.5%為上限，以現行貸款利率等同於全額補貼免利息，減輕青年創業初期負擔。

計畫申請期間自今年2月7日至12月31日，預算用完則截止收件，補貼約1億元貸款本金的3年利息補貼，縣府呼籲符合資格、有需要的青年可把握機會，盡快申請。