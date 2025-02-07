地面師小心了 不動產估價師公會兩招反制詐騙案

近年來地面師及金融詐騙案件頻傳，引發民眾人心惶惶。為協助抑制詐騙危害，加強維護民眾財產安全，中華民國不動產估價師公會全國聯合會 (估價師公會全聯會)7日正式啟動不動產估價助理員管理機制。

估價師公會全國聯合會理事長郭國任表示，即日起民眾可於估價師公會全聯會網站查詢合格之不動產估價師，以及估價助理員資訊，確保民眾自身權益。

郭國任指出，不動產市場舉凡資產買賣、土地徵收、都市更新、銀行抵押貸款、法院法拍等的價格評估，大多仰賴不動產估價師產業的專業及品質，確保民眾財產權益、交易市場秩序以及金融穩定。

為此，郭國任 表示，2024年立法院修法通過、經總統公布不動產估價師法修正法案，其中新納法條明定，不動產估價師事務所得聘僱不動產估價助理員，由估價師公會全聯會辦理登錄造冊納管，並在今年2月7日正式生效，全面實施估價助理員制度。

估價師公會全聯會秘書長葉玉芬分析，如銀行抵押擔保品或資產買賣估價需要的不動產價值評估來說，現場勘察是必要的法定估價作業程序。

不過葉玉芬表示，近年來地面師及金融詐騙案件頻傳，不乏僅用名片或電話假冒銀行或相關專業人員就進行環環相扣的房產詐騙或抵押詐貸，引發民眾人心惶惶，且無從辨別專業不動產人員身分真偽。

葉玉芬說，估價師公會全聯會因應不斷進化的詐欺犯罪型態，讓民眾可以簡易透過網路身分查核，確認執行不動產估價作業相關人員的身分真偽，建立詐騙斷點。

因此葉玉芬表示，除了協助不動產估價師加強管理不動產估價助理員，統一核發助理員識別證以供出示辨別外，另一方面，在徵得估價助理員的同意下，亦將登錄估價助理員及其所屬估價師事務所相關資訊於估價師公會全聯會網站之會員名錄專區全面揭露，方便民眾反向個別查詢不動產估價師及估價助理員相關資訊，以確保自身權益，減低財產損失可能性。

郭國任進一步說明，國際金融市場對於金融抵押貸款在覈實擔保品價值上，多委託第三方專業估價彰顯其獨立性及客觀性，我國怎可落於人後？

郭國任強調，估價師公會全聯會正式全面實施估價助理員制度，透過估價助理員的法制化及資訊公開化，未來除落實登錄，針對登錄之不動產估價助理員亦持續辦理教育訓練，維持估價品質的專業性、公正性及客觀性，減少其他產業或金融機構內部自行估價因獨立性及客觀性不足，可能引發金融詐貸風險，或因不動產相關產業人員身分不明而發生地產詐騙的可能性，降低不動產價值變動對金融機構設定抵押權造成的風險，亦符合國際上對於估價專業性與獨立性的要求，於促進金融市場正常化指日可待。

郭國任表示，估價師公會全國聯合會對於建立不動產估價專業人員查詢平台，健全不動產價值評估機制責無旁貸，長期耕耘下定能提升民眾對不動產估價產業的信任，使不動產估價產業結構更完備。