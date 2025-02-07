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Fed降息循環站在十字路口 選擇哪種債券比較香？

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
面對美國總統川普上任後各種政策不確定性，聯準會貨幣政策也只能停看聽。（路透）
面對美國總統川普上任後各種政策不確定性，聯準會貨幣政策也只能停看聽。（路透）

美國聯準會（Fed）日前宣布維持利率不變，Fed官員陸續對美國貨幣政策發表看法，認為在充滿不確定的環境裡，調整利率應謹慎行事，市場對於Fed今年的降息進度期望愈來愈低，也出現恐不降反升的疑慮。

中國信託投信表示，Fed宣布利率維持不變後，10年期公債殖利率不升反降，頗有「利空出盡」意味，隨著資本市場因關稅戰帶來的不確定性升溫，長天期美債與投等債ETF（指數型股票基金）可望成為資金避風港。

中信優息投資級債經理人呂紹儀指出，Fed主席鮑爾在這次會後聲明的措辭有兩項更動，第一是刪去「失業率已經上升」，顯示對就業的顧慮減輕；第二是刪去「通膨朝向2%目標趨近已有所進展」，顯示對通膨走向關注加深。若市場軟著陸信心持續轉強，利差或具下探空間，意味債價可望反彈。

中信美國公債20年經理人張瓈尹說，隨著聯準會謹慎降息，債市也會回歸基本面，在降息循環尚未結束、股市波動劇烈之際，投資人可伺機布局投等債ETF與長天期美債ETF，發揮進可攻、退可守的效果。

不過，有鑑於美國聯準會降息步調仍存在變數，凱基美國非投等債ETF基金經理人鄭翰紘建議，債市布局不宜過度期待降息行情，目前應以追求票息收益為主要考量；預期聯準會今年降息空間有限的情況下，公債殖利率仍將呈現區間震盪，目前債券波動主要仍來自利率風險，而非信用風險，因此目前債券投資，可適度向下放寬信評標準，以提高票息收入，並透過配置短天期債券降低利率風險。

鄭翰紘指出，2024年第4季美國企業財報陸續出爐，S&P500大企業獲利年增預計達13.2%，2024全年度獲利年增可望近10%，2025年全年度更可望上看14.3%，顯示企業獲利成長動能依舊強勁，過去一年企業財務狀況並沒有受高利率環境影響，非投資等級債市目前違約率仍處低檔。

美國聯準會 降息

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