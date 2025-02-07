【重磅快評】非碳家園vs.非核家園 就看哪個能獲社會共識

國民黨團有意修改電業法，優先推動「非核家園」轉變為「非碳家園」，在能源議題上有別於執政黨，另闢論述戰場。行政院的反應仍延續過去一貫膝蓋反射的回應，強調必須有「社會共識」，才能進一步討論。而近年來國內發電來源左支右絀，逼得民眾用肺發電，現在「非碳家園」對決「非核家園」，那就來看看哪個主張能獲得多數國人的支持。

立法院新會期將開議，朱立倫昨日主持國民黨中常會時指出，國民黨會以民生為主軸推動相關修法，包含請國民黨智庫研擬草案，將「非核家園」更改為「非碳家園」，並請立法院黨團規劃新會期優先推動法案。國民黨立院黨團也將電業法修正列為優先法案，並將核電廠期限從40年延長至60年。

對此，行政院的回應則是，台灣位於地震帶且常受颱風侵擾，因此核安及核廢料的儲存和保存需要有社會共識才能進一步討論。

政院的反應不令人意外，老調重彈，說了等於沒說。台灣的能源政策正因執政黨緊抱「非核家園」的神主牌不放，早就走進死胡同。無論風力、太陽能等綠電都不足以支應持續上升的電力需求，因此只好火力全開，以燃煤方式產生電力，導致中部民眾無奈以肺發電，民怨四起。至於以天然氣取代燃煤，雖然比燒煤好一些，但光是天然氣接收站的設置就面臨環保抗爭，天然氣也存在運輸風險的問題，尤其在地緣政治緊張情勢上升之際，更是不容忽視。

放眼國際，非核觀念已經落伍，非碳才是王道，目前有愈來愈多國家重新考慮核能，包括法國、日本、南韓等，將其視為實現淨零碳排目標的關鍵手段之一。在全球氣候變遷和能源不穩定的背景下，台灣本就有重新審視核能利用的必要性。以核能作為低碳電力來源，重啟核一、核二，延役核三，並建設核四，估計有助於提供電網約20%的低碳穩定電力，不該是完全碰不得的選項，更不該是一有人提出核能可行性就遭全面圍剿。

賴清德總統曾指出「非核家園」不是民進黨的意識形態，能源政策是多選題。現在國民黨提出另一個選項了，接下來所謂社會有沒有達成共識，可不是行政院的主觀意識來決定答案。制定能源政策，台灣應該容許更多理性思辯的空間，別再繼續讓黨意凌駕民意之上。