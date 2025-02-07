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估價助理員制度今上路 公會：協助打詐查詢網站啟用

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

近年來地面師及金融詐騙案件頻傳，引發民眾人心惶惶。為協助抑制詐騙危害，維護民眾財產安全，中華民國不動產估價師公會全國聯合會7日宣布啟動不動產估價助理員管理機制，日後民眾可於估價師公會全聯會網站查詢合格不動產估價師及估價助理員資訊，協助全民防詐，確保民眾權益。

估價師公會全國聯合會理事長郭國任表示，不動產市場舉凡資產買賣、土地徵收、都市更新、銀行抵押貸款、法院法拍等的價格評估，大多仰賴不動產估價師產業的專業及品質，確保民眾財產權益、交易市場秩序以及金融穩定。

為此，去年立法院修法通過、經總統公布不動產估價師法修正法案，其中新納法條明定，不動產估價師事務所得聘僱不動產估價助理員，由估價師公會全聯會辦理登錄造冊納管，並於2月7日生效，全面實施估價助理員制度。

估價師公會全聯會秘書長葉玉芬則指出，如銀行抵押擔保品或資產買賣估價需要的不動產價值評估來說，現場勘察是必要的法定估價作業程序。然而，近年來地面師及金融詐騙案件頻傳，不乏僅用名片或電話假冒銀行或相關專業人員就進行環環相扣的房產詐騙或抵押詐貸，引發民眾人心惶惶，亦無從辨別專業不動產人員身分真偽。

葉玉芬說，估價師公會全聯會因應不斷進化的詐欺犯罪型態，除了協助不動產估價師加強管理不動產估價助理員，統一核發助理員識別證以供出示辨別外，另一方面，在徵得估價助理員的同意下，亦將登錄估價助理員及其所屬估價師事務所相關資訊於估價師公會全聯會網站之會員名錄專區(http://www.rocreaa.org.tw)全面揭露，方便民眾反向個別查詢不動產估價師及估價助理員相關資訊，以確保自身權益，減低財產損失可能性。

全聯 詐騙 都市更新

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