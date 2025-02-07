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GCTF 2025國際研習營參訪集保結算所 助力國際洗錢防制交流

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
GCTF 2025國際研習營參訪集保結算所，助力國際洗錢防制交流。（臺灣集中保管結算所/提供）
GCTF 2025國際研習營參訪集保結算所，助力國際洗錢防制交流。（臺灣集中保管結算所/提供）

為促進國際洗錢防制經驗分享，強化全球合作，法務部調查局與我外交部、美國在台協會(AIT)、日本台灣交流協會(JTEA)、澳洲辦事處(AO)及加拿大駐台北貿易辦事處(CTOT)合作，2025年1月21日至23日共同舉辦全球合作曁訓練架構(GCTF)「新興毒品犯罪防制與洗錢金流溯源國際研習營」。

GCTF由我國和美國在2015年共同創立，日本、澳洲、加拿大分別在2019、2021、2024年加入成為正式夥伴，是應對全球和區域挑戰的創新平台，該平台致力於應對全球與區域性挑戰，每年舉辦多場知識交流與技術訓練研習營，涵蓋網路安全、公共衛生、能源效率、女性賦權等多項議題，為國際合作的重要推手。

這次研習營主題為「新興毒品犯罪防制與洗錢金流溯源」，吸引來自37國、60位外國講者及學員參與，主辦單位特別安排赴集保結算所參訪，以了解我國在洗錢防制領域的創新作為。集保結算所多年來積極協助政府落實相關政策，並負責維運「公司負責人及主要股東資訊平臺」(CTP平臺)及「洗錢防制及打擊資恐查詢系統」(AML系統)，提供洗錢防制查詢服務，提升防制洗錢作業的意識及作為，協助業者落實法令遵循，獲得亞太防制洗錢組織(APG)的肯定，使我國在2018年第三輪評鑑得到最佳等級「一般追蹤名單」的佳績。這次研習課程集保結算所詳細介紹CTP平台與AML系統的功能與運作，並分享在推動洗錢防制的努力與成就，獲得與會人員高度肯定。

集保結算所總經理陳德鄉表示，集保結算所身為資本市場的重要參與者，支持國家的洗錢防制政策不遺餘力，非常榮幸有機會在GCTF研習營，向來自世界各國的參與者，分享集保結算所在洗錢防制的成果與貢獻，有助於臺灣國際交流及合作，確保我國在亞太地區乃至全球洗錢防制的版圖中，持續扮演關鍵角色。

洗錢防制 美國在台協會 集保結算所

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