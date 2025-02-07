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彭淮南 遭冒名投資詐騙

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
央行前總裁彭淮南。圖／聯合報系資料照片
央行前總裁彭淮南。圖／聯合報系資料照片

中央銀行前總裁彭淮南遭詐騙集團冒用名義，向民眾謊稱彭淮南已加入其投資理財群組，央行昨天表示，彭淮南從未直接或間接加入任何社群媒體，呼籲民眾不要受騙上當。

彭淮南二○一八年二月自央行總裁一職退休，目前是央行榮譽顧問。

發現詐騙集團冒用彭淮南名義實施投資詐騙的是央行行員，某投資詐騙LINE群組謊稱「央行前總裁彭淮南也有加入」，藉此吸引民眾目光再進行詐騙，行員的朋友發現之後，立即向行員求證。

詐騙集團偏好以財經界名人名義來騙取民眾信任，不少名人深受其害，國泰金控董事長蔡宏圖先前在國泰資產管理高峰會致詞時特別提到，「已經報案很多次」、「不要相信那些看起來像是我的人所做的（投資）介紹」。此外，粉絲眾多的星宇航空董事長張國煒也深受其害，多次呼籲民眾不要受騙上當。

朋友 社群媒體 詐騙集團

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