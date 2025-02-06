快訊

一夜致富不是夢！大樂透頭獎上看1.6億元 春節大小紅包獎號出爐

具俊曄發聲了！遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

醜出新高度？台中「醜美」女媧主燈未演先轟動 各地民眾朝聖：史上最驚悚

瑞銀：過半企業主認未來12個月政治不穩定是最大風險

中央社／ 台北6日電

瑞銀今天發布「2025年全球企業家報告」指出，持續看好人工智慧（AI）帶來的潛力，有過半的亞太地區企業家認為應投資AI基礎設施、應用程式和模型。

至於未來12個月的風險部分，瑞銀指出，53%的企業家認為政治不穩定是最大風險，其次有42%認為是加徵稅收，以及41%覺得是重大地緣政治衝突。

瑞銀報告指出，61%企業家對自身所屬產業未來12個月前景持樂觀看法，其中以科技業、醫療業企業家最具信心，消費產業則信心相對較低。

報告顯示，企業家主要預期投資於人才及收購。其中有54%受訪者認為未來12個月內，將增加投資人力資源，包含招募、獎勵及培訓；53%受訪者預計新增戰略性併購或合作夥伴的增加。

報告進一步指出，美洲地區最關注人力資源投資，而歐洲地區則偏好戰略性併購或夥伴合作關係。在亞太地區，則傾向AI基礎建設與應用投資，其次為戰略性併購或夥伴合作關係，在人力資源的關注度相對較低。

瑞銀表示，目前AI是亞太地區企業家最關心的話題之一，有過半的亞太地區企業家認為公司應投資AI基礎設施、應用程式和模型，而亞太地區的受訪者認為未來12個月前3大投資範疇分別是戰略性收購、AI基建，以及應用程式模型、數據分析與商業情報。

瑞銀發佈首份的「全球企業家報告」，訪問來自156名瑞銀企業客戶及網路成員，共26個市場的受訪者以線上調查方式參與研究。

企業家 瑞銀

延伸閱讀

日本多地下大雪 岐阜縣白川村2天積雪127公分

彩色電子閱讀器熱賣 選股看它

deepseek改寫AI版圖

偷師DeepSeek？OpenAI輕量級模型 被曝使用中文推理

相關新聞

詐騙太猖獗！央行：前總裁彭淮南名義遭冒用 民眾勿受騙

中央銀行6日發布新聞稿指出，央行前總裁、現任央行顧問裁淮南名義遭冒用，特此澄清。央行表示，近來發現不明人士冒用央行顧問、...

住在屋齡超過30年屋主注意！ 內政部擬推老宅延壽補助

據國發會預測，台灣今年將正式進入超高齡社會，而目前全國屋齡超過30年以上的住宅已達500萬戶，占全體住宅的一半，凸顯「人...

大S豪宅誰繼承？地政士揭未成年保護規定：最後這結果

大S猝逝，價值逾6億元豪宅如何繼承分配成為話題。資深地政士鄭文在表示，一般認為由具俊曄和大S兩個小孩各分繼承三分之一財產...

推漁電共生新制業者反彈？ 經部：新舊制可雙軌、無強制

經濟部、農業部4日辦理「漁電共生新制政策推動說明會」，但業者反彈漁電共生新制，認為會增加光電設置的困難。經濟部6日表示，...

彭淮南遭冒名詐騙 Line投資話術曝光央行呼籲別上當

央行前總裁彭淮南遭詐騙集團冒用名義，向民眾謊稱前總裁彭淮南已加入其投資理財群組，央行澄清，彭前總裁從未直接或間接加入任何...

滙豐：九成台企業家財富成長有信心 逾六成未規劃接班

近期發表的《滙豐全球企業家財富報告》(HSBC Global Entrepreneurial Wealth Report...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。