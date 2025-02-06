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AI+無人機雙助力！國產署抓檳榔占用國有地更省力了

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
無人機示意圖。(美聯社)
無人機示意圖。(美聯社)

為提升國有土地勘查效率並精準掌握使用現況，國產署近年來積極導入無人機航拍、AI影像分析及地理資訊系統（GIS），透過科技輔助勘查作業，提升國土管理效能。

國產署表示，國有土地管理涉及租賃、買賣、占用檢舉、政府機關撥用及借用等多項業務，每年新增案件數量龐大，此外，民眾抵稅移轉、不動產無人承認繼承等，也須透過勘查確認土地狀況。然而，傳統人工勘查受限於地形、障礙物及人員安全考量，往往難以有效執行。

為解決這些困境，國產署自2022年起委託內政部國土測繪中心辦理無人機航拍，初期以國有非公用出租養殖地為對象，並擴大應用至墳墓占用、砂石場、太陽能光電場址及環保綠化地等案件。2024年更進一步納入貨櫃場、土資場、露營場及廢棄物棄置場址等類別，確保土地合理利用。

2025年起，國產署將持續深化航拍應用，預計航拍範圍達61平方公里，涵蓋2119筆土地，並新增監測檳榔種植占用、標租造林、大南澳陳情放領土地、接管河川區域範圍外土地、林地移交與改良利用、台9線周邊平原地區等項目，擴大監測範圍，以更全面掌握國有土地使用情況。

除了無人機航拍，國產署也積極推動AI影像判釋技術，用於分析地上物變化。2024年起，國產署北區分署委託測繪業者，針對五處墳墓區域進行兩次航拍，並透過AI技術比對影像變異，確認占用是否擴大。未來將持續優化AI分析模型，提升準確度，使監測作業更加自動化、數據化。

國產署強調，未來將持續更新勘查所需圖資，並每年委請測繪中心辦理無人機航拍及影像數化作業，確保數據即時性與準確度。此外，將積極爭取經費推動AI影像判釋，監控國有土地使用狀況，提升管理效能，落實國土資源永續利用。

AI 國產署 無人機

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