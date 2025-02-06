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彭淮南遭冒名詐騙 Line投資話術曝光央行呼籲別上當

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
央行表示，前總裁彭淮南從未直接或間接加入任何社群媒體，呼籲民眾不要受騙上當。圖／央行提供
央行表示，前總裁彭淮南從未直接或間接加入任何社群媒體，呼籲民眾不要受騙上當。圖／央行提供

央行前總裁彭淮南詐騙集團冒用名義，向民眾謊稱前總裁彭淮南已加入其投資理財群組，央行澄清，彭前總裁從未直接或間接加入任何社群媒體，呼籲民眾不要受騙上當。

彭淮南2018年2月自央行總裁一職退休後，目前擔任央行榮譽顧問，每天仍到央行上班，彭淮南任職央行總裁期間連續獲得全球金融雜誌（Global Finance）A級評價，成為全球唯一14A總裁，也是央行知名度最高的總裁。

發現詐騙集團冒用彭淮南名義實施投資詐騙的是央行行員，某投資詐騙Line群組謊稱「前央行總裁彭淮南也有加入」，藉此吸引民眾目光再進行詐騙，行員的朋友發現後，立即向行員求證，就此發現彭淮南名義遭詐騙集團冒用。

央行 彭淮南 詐騙集團

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