無人機助攻國有地管理 今年航拍擴及檳榔占用與造林

為提升國有土地管理效率，財政部國產署運用無人機航拍，官員今天表示，今年業務項目擴及檳榔占用、研判土地能否進行標租造林等7大類案件，預估整體航拍面積約6100公頃。

國產署副署長李政宗今天在例行記者會指出，為加速完成數量龐大國有土地勘查案件，掌握國有土地使用現況，並解決人員實地勘查遇到的障礙物阻隔、天然屏障或危及人身安全情形，國產署近年結合科技工具，整合、介接各機關圖資，建置並強化資訊系統功能，並藉無人機航拍及影像處理，獲取即時、高解析度航拍正射影像，輔助勘查作業。

李政宗表示，現已協調內政部地政司等機關定期提供地政登記資料、地籍圖、台灣通用電子地圖、都市及非都市土地使用分區圖、台澎地區彩色正射影像等圖資，轉入國產署國有土地地理資訊系統，整合各機關提供圖資及其內部管理資料，並結合行動智慧裝置，建置國有土地地理系統展示圖台及行動版圖台，提供勘查人員勘查作業參考。

他說明，國產署111年委請內政部國土測繪中心辦理國有非公用出（放）租養殖地無人機航拍及影像處理與地上物數化作業，面積約1930公頃；112年繼續委託辦理，且業務項目擴大至墳墓及砂石場占用、太陽光電及邊際土地提供認養促進環境保護案件，整體航拍面積達9400公頃。

李政宗指出，113年度除原有墳墓占用、砂石場占用、太陽光電業務外，進一步因應業務需要，新增貨櫃場、土資場、露營場占用、廢棄物棄置場址業務項目，整體航拍面積6400公頃。

談及今年規劃，李政宗說，業務項目包含113年項目，並將增加檳榔占用、標租造林、大南澳陳情放領土地、接管河川區域範圍外土地、林地移交、改良利用，及台9線周邊平原地區等一共7大業務項目，預估整體航拍面積約6100公頃。

李政宗進一步指出，今年航拍的範圍會與過去有部分重疊，主要是希望檢視同一區域有無變化，以利及時處理。

根據國產署盤點，114年度航拍檳榔占用區域主要在花蓮縣光復鄉；至於研判土地能否進行標租造林，航拍區域包含嘉義縣東石鄉、台南市新化區。

此外，李政宗表示，為推動AI影像判釋輔助監控墳墓占用情形，國產署北區分署113年委託民間測繪業者就轄內5處墳墓進行無人機拍攝作業，廠商分別於113年10月及114年1月完成航拍影像，並就這2次航拍影像進行墳墓占用比對變異數量及面積，監控墳墓占用有無擴大情形。