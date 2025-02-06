聽新聞
0:00 / 0:00
詐騙太猖獗！央行：前總裁彭淮南名義遭冒用 民眾勿受騙
中央銀行6日發布新聞稿指出，央行前總裁、現任央行顧問裁淮南名義遭冒用，特此澄清。央行表示，近來發現不明人士冒用央行顧問、前總裁彭淮南名義，向民眾謊稱彭淮南已加入其投資理財群組。經查彭前總裁從未直接或間接加入任何社群媒體，為免民眾受騙，特此澄清。
國內詐騙猖獗，不論是FaceBook或LINE，常有冒用名人的投資詐騙粉專或群組，許多企業家、知名財經人士等都被詐騙集團盜用，先前包括輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳、宏碁（2353）創辦人施振榮，台積電（2330）董事長兼總裁魏哲家，甚至是國泰金（2882）董事長蔡宏圖等，都曾遭冒名盜用開設臉書粉絲專頁帳號，發布不實訊息吸引民眾加入投資群組，投資人及民眾切勿相信冒用社群帳號散播的不實訊息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言