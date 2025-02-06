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兆豐金控致力環境永續發展 獲 CDP「A級」領導佳績

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐金控2024年CDP氣候變遷問卷獲評「A級」領導佳績。兆豐金控／提供
兆豐金控2024年CDP氣候變遷問卷獲評「A級」領導佳績。兆豐金控／提供

兆豐金（2886）集團長期關注國際氣候變遷議題，致力推動環境永續發展，2024年CDP氣候變遷(Climate Change)問卷獲評為「A級」的最高成績，與全球頂尖企業並列最高榮譽，已連續三年位居領導等級，ESG表現獲國際肯定。

CDP (碳揭露計畫)為全球性非營利組織，至今成立超過20年，希冀結合投資人與品牌商價值鏈的力量，鼓勵企業透過系統問卷主動揭露、評估與管理氣候變遷所帶來的風險與機會。

兆豐金表示，2024年CDP氣候變遷問卷評鑑全球數萬家企業，其中獲評領導等級的企業，除建立完善的氣候治理架構，更需納入氣候相關財務揭露(TCFD)標準管理相關風險與機會，並設立具企圖心的科學基礎減碳目標(SBT)，透過公開、透明的揭露方式，以實際行動彰顯支持聯合國永續發展目標－SDG 13氣候行動(Climate Action)的決心。

兆豐金控董事長董瑞斌表示，兆豐金控自2017年起參與CDP氣候變遷問卷回覆，憑藉著穩紮穩打策略步調，推動成績逐年提升，環境永續作為備受國際評比機構肯定，除持續透過導入各項ISO管理系統及永續相關標準、遵循國際規範及倡議、學習標竿企業案例外，去年6月正式通過SBTi目標審查，2024年發布的「氣候暨自然環境報告書」，首度結合氣候相關財務揭露(TCFD)、自然相關財務揭露(TNFD)及國際財務報導準則第S2號氣候相關揭露(IFRS S2)框架，並獲得台灣檢驗科技(SGS)最高等級「TCFD績效評核-標竿者」認證。

兆豐金控集團深耕ESG不遺餘力，除三度獲選納入DJSI世界及新興市場雙指數成分股殊榮，還榮獲國內多項永續評比肯定，包括天下雜誌「天下永續公民獎」、TCSA台灣企業永續獎「永續單項績效獎－氣候領袖獎」、「永續報告類－白金獎」及「綜合績效獎－台灣前百大典範企業」、環境部「國家企業環保獎－銅級獎」、行政院國發會「國家永續發展獎」入選獎等，ESG表現備受肯定。展望未來，兆豐金控集團將持續以「發揮正向影響、引領永續發展」的使命，攜手利害關係人邁向永續發展。

兆豐金控 氣候變遷

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