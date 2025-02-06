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全台500萬戶受惠！ 內政部將推老屋延壽計畫

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部今開114年新春記者會說明新年度重要政策。記者張曼蘋／攝影
內政部今開114年新春記者會說明新年度重要政策。記者張曼蘋／攝影

全國屋齡超過30年以上的建物約500萬戶，內政部將推「老屋延壽計畫（草案）」，內政部長劉世芳表示，將針對30年以上4至6樓且初評安全的集合住宅，就室內外空間各別項目申請補助經費，使房屋經由適當的整建維護來延長使用年限，讓長者可以在宅安心養老，避免面臨換屋的困擾，後續將報請行政院核定。

內政部今辦114年新春記者會說明新年度重要政策「老屋延壽計畫（草案）」，劉世芳表示，目前全國屋齡超過30年以上的建物約有500萬戶，超過總體住宅存量的半數，國內面臨人屋雙老議題，將針對30年以上4至6樓且初評安全的集合住宅，提供管線更新、建物立面修繕、屋頂防水、新增無障礙設備等改善措施，使房屋經由適當整建維護來延長使用年限，讓長者避免再面臨換屋的困擾。

劉世芳指出，高齡老屋已成為重要的社會課題，特別是其中22%屬於4至5層樓老舊公寓，還有早期6層樓但無電梯規畫的華廈，要在短期內全面更新重建緩不濟急。因此內政部去年12月10日已辦相關研討會，邀請產官學界共同針對高齡老宅常出現的問題，包括既有無障礙環境空間與設施不足、公共空間及管線安全、防水修繕及建物外觀等討論及交流。

另國土管理署就結構安全的高齡建物，提出「老宅延壽」機能復新方案，並於規畫過程將「2050淨零碳排」趨勢納入整體考量。

內政部將補助地方政府成立老屋機能復新專案管理顧問團。劉世芳說明，研議中的老屋延壽機制具備以下特色，包括政策整合、行政程序簡化、資金挹注及專業輔導團隊，藉由簡易、快速的評估與修復補強技術工法，改善高齡者居家環境品質及老屋可持續活化再利用，且因無需拆除重建，可降低興建建築碳排量及大量廢棄物處置的環境負擔碳排。

內政部次長董建宏表示，這是內政部未來要推出的計畫，但還需要跟專家學者在3個月內討論出共識，若可以修法之處就會提出修法，相關細節會再公布。

內政部 建物 老屋

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