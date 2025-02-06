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住在屋齡超過30年屋主注意！ 內政部擬推老宅延壽補助

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部6日宣布推動「老屋延壽計畫（草案）」，希望透過補助與改善措施，延長老舊建物的使用年限。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
內政部6日宣布推動「老屋延壽計畫（草案）」，希望透過補助與改善措施，延長老舊建物的使用年限。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

據國發會預測，台灣今年將正式進入超高齡社會，而目前全國屋齡超過30年以上的住宅已達500萬戶，占全體住宅的一半，凸顯「人屋雙老」困境，內政部6日宣布推動「老屋延壽計畫（草案）」，希望透過補助與改善措施，延長老舊建物的使用年限，提升居住安全與生活品質。

草案計畫針對屋齡超過30年、樓高4至6層且初步評估符合安全標準的集合住宅，提供經費補助，改善室內外環境，包括，管線更新，強化水電瓦斯等管線安全，降低事故風險；建物修繕，翻新外牆、屋頂防水，延長建物壽命；無障礙設施，增設電梯、坡道等友善設施，讓長者能安心居住，減少換屋困擾。

劉世芳指出，此計畫除了延長老屋的使用年限，也符合政府「永續循環、淨零排放」的政策方向，未來，內政部將廣納意見、完善內容後，送行政院審查通過後執行。

劉世芳說，目前全台有22%為4至5層樓的老舊公寓，以及許多6層樓卻未設置電梯的華廈，若要短期內全面都更或重建，難以立即改善現況，因此，內政部於去年底舉辦「老宅延壽、老人更安心」研討會，邀請專家學者探討老屋常見問題，包括無障礙空間與設施不足、公共空間與管線老化問題以及防水修繕與建物外觀維護。

內政部已要求國土管理署針對結構安全的老屋，提出「老宅延壽」機能復新方案，並納入「2050淨零碳排」目標，確保住宅安全與環保永續並行。

劉世芳說明，「老屋延壽計畫」的核心理念是「修繕而非拆除」，因此將透過以下方式加速執行，簡化行政程序，降低住戶申請負擔，縮短補助流程；資金挹注，提供補助資金，鼓勵住戶參與整建計畫；專業輔導，由專家團隊協助評估與修繕，確保工程順利完成。

劉世芳表示，希望透過「老屋延壽計畫」，不僅能改善居住品質，減少都更與危老重建的壓力，也能帶動營建產業升級，經過整建的房屋還能釋出至租屋市場，與政府推動的「包租代管」計畫結合，增加租賃住宅供給，讓老屋發揮更多元的公益價值，讓台灣的老舊住宅獲得新生，也讓長者能夠安享晚年。

內政部6日召開新春記者會。記者胡順惠／攝影
內政部6日召開新春記者會。記者胡順惠／攝影

內政部 劉世芳 老屋

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