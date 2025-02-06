大S牽涉遺產未成年子女繼承 專家曝規則

藝人大S驟逝震驚全台，隨之未成年子女的繼承問題也成為關注焦點。專家提醒，未成年子女繼承遺產時，需考量監護權、特別代理人、法律規範等多重因素，才能確保繼承程序順利完成。

正業地政士所長鄭文在表示，在繼承不動產時，通常有三種方式，包括公同共有（所有繼承人共同持有）、均分繼承（按比例分配）或協議分割（繼承人間協商分配），但若繼承人中有未成年人，就必須注意民法的相關規定，以確保合法繼承。

未成年子女繼承遺產，須設特別代理人？鄭文在指出，根據《民法》，未滿18歲為未成年人，其中，未滿7歲屬無行為能力，不能獨立處理法律事務；7歲以上未滿18歲，有限制行為能力，部分行為須監護人同意。

當母親過世後，通常由父親與未成年子女共同繼承遺產，但問題在於，父親既是繼承人，也是子女的法定代理人，這樣就產生了法律上的「自己代理」與「雙方代理」問題，違反《民法》第106條。因此，依據《民法》第1086條第2項規定，應向法院申請為未成年子女選任特別代理人，才能合法處理遺產分割。

鄭文在說，已婚被繼承人過世，遺產該如何分？如果被繼承人有配偶、成年子女與未成年子女，在辦理繼承時，除了選擇公同共有，若想要均分繼承或協議分割，就必須符合內政部的解釋函令，否則可能導致無法完成繼承登記。

以大S的繼承案例為例，由於兩個子女均未成年，且前夫汪小菲沒有繼承權，根據內政部87年函釋，夫妻離婚後，未成年子女的監護權由父母其中一方負責，大S過世後，監護權歸汪小菲，但繼承遺產的則是具俊曄與兩位未成年子女。

有媒體報導，三人將各分得1/3的不動產，但這未必準確。鄭文在指出，內政部103年函釋指出，應繼分的分割是否確保未成年子女的最佳利益，仍需進一步確認。因此，依《民法》第1086條第2項，應為未成年子女選任特別代理人，以確保其權益。

鄭文在說，不過，內政部89年函釋又指出，若監護人（汪小菲）本身沒有繼承權，則可直接代理兩位未成年子女，與其他繼承人（具俊曄）辦理協議分割，不違反《民法》第106條的「自己代理」與「雙方代理」規定。因此，在本案中，汪小菲可以直接代理子女與具俊曄共同辦理繼承登記，無須申請特別代理人。

鄭文在建議，處理未成年子女繼承問題，第一種，可採均分繼承或協議分割，由汪小菲代表子女，與具俊曄辦理繼承登記，直接分配不動產；公同共有：讓房產先以共同持有的方式登記，待子女成年後再進行遺產分割。

鄭文在說，內政部87年函釋指出，無論如何分割遺產，都不會產生土地增值稅、贈與稅或契稅，因此，讓時間換取空間，先公同共有，日後再處理，也是一個可行的選擇。