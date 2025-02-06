大S豪宅誰繼承？地政士揭未成年保護規定：最後這結果

大S猝逝，價值逾6億元豪宅如何繼承分配成為話題。資深地政士鄭文在表示，一般認為由具俊曄和大S兩個小孩各分繼承三分之一財產，但由於兩個小孩尚未成年，最後應是具俊曄和擁有兩個小孩監護權的汪小菲進行協議分割。

鄭文在表示，協議分割的結果，可能是具俊曄和小孩，各自擁有三分之一，可能是「公同共有」方式持有，也可能是具俊曄放棄房產，全部給兩個小孩，但無論是那種結果，都需要汪小菲同意。

主要是，民法對於未成年人繼承有相關的保護措施，以免損失未成年人的權益。

舉例來說，若母親往生，遺產由父親和未成年子女共同繼承，由於這時父親既是遺產繼承人，也是未成年人的法定代理人，等於完全掌控遺產，因此民法第1086條第2項規定，需替未成年子女選任特別代理人，才能進行繼承分割案件。

以大S案例來說，大S往生後，由現任配偶具俊曄與2個未成年小孩共同繼承大S房產。但具俊曄依法無法作為兩個小孩代理人，反而是因大S猝逝，由於汪小菲對於大S遺產沒有繼承權，卻有兩個小孩監護權。

而依內政部89年9月18日台內中地字第8917481 號函，無繼承權的監護人，代理未成年子女與其他繼承人協議分割遺產，並無違反民法第 106條禁止自己代理及雙方代理之規定，因此可順理成章成為二個小孩代理人。

鄭文在表示，只要汪小菲代理兩位未成年小孩和具俊曄會同辦理繼承登記，就可以順利將房屋採用均分繼承或是協議分割的分式，順利登記到他們每個人的名下。

另外也可以公同共有辦理繼承登記，等小孩成年後，再辦理遺產分割繼承。依據內政部87年1月21日台（87）內地字第8785251號函：協議分割者，繼承人不論如何分割遺產，均不課土地增值稅、贈與稅、契稅，也是可行的辦法。