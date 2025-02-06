滙豐：九成台企業家財富成長有信心 逾六成未規劃接班

近期發表的《滙豐全球企業家財富報告》(HSBC Global Entrepreneurial Wealth Report)研究顯示，九成的台灣企業家對個人財富成長保持樂觀，主要由於對商業機會、投資組合和個人能力表現具有信心。高達85%的台灣企業家認為企業成功的關鍵是擁有全球網絡，近八成(77%)表示願意採取行動回饋社會；台灣企業家們最關注的議題包括氣候變遷(25%)、通膨(22%)以及區域間的地緣政治衝突(21%)。

財富配置上，近七成(69%)的企業家表示股票、債券及房地產投資是主要的財富配置選擇，也有受訪者選擇配置於儲蓄(51%)以及購置自住房地產(49%)。

此外，台灣企業家的流動性較高，近七成(68%)受訪者分別居於多個地點，較全球受訪者平均數值53%為高。然而，亞洲仍是他們的主要業務市場，對於未來一年的計劃，台灣企業家表示最有意願在新加坡經營業務(17%)，其次是香港和日本(各為13%)。

2024年《滙豐全球企業家財富報告》為滙豐環球私人銀行委託益普索市場研究公司(Ipsos)針對全球10個市場1,798位高淨值和超高淨值企業家進行的調查，其中包括超過140位台灣企業家。

該報告深入分析全球各不同市場進行接班規劃的複雜性，就台灣而言，三分之二(65%)的企業家尚未制定接班計劃；其中，高達八成(78%)的第一代創業的企業家沒有任何接班計劃。相較之下，與美國(59%)和英國(58%)近六成的企業家均已制定接班計劃的趨勢不同。

對於台灣企業家而言，制定接班計劃的最主要挑戰在於維持業務延續性(44%)、找到合適的接班人(40%)及稅務規劃(39%)。值得一提的是，對於台灣的家族企業接班人來說，高達81%的人表示他們在接手家族企業方面獲得完全信任；70%表示他們擁有家人的支持，稍低於全球平均的79%。相較於全球平均有80%的受訪者說他們以能延續家族企業名譽而感到光榮，台灣企業家如此正面評價的比例較低(65%)。

滙豐(台灣)商業銀行私人銀行負責人陳怡婷表示：「台灣許多企業家尚未將跨世代財富規劃視為首要任務，尤其是多數第一代創業的企業家還沒有制定任何接班或傳承計劃。儘管如此，我們看到多數台灣企業家非常關注他們卸任後的影響，包括員工福祉與未實現的個人潛力。這正是專業財富規劃專家的重要性，透過量身訂製最佳財富管理解決方案，帶動關鍵的對話，確保企業家辛勤創造的財富透過適當的架構和長遠策劃得以傳承給下一代。」

滙豐(台灣)商業銀行工商金融業務處負責人李禧宜表示：「現今經營環境競爭激烈，企業家若能建立廣大的網絡，有助發掘和把握商機。而擴充人脈網絡不需單靠企業家個人力量，銀行具備國際市場的專業知識，可以為企業家串連全球機會，只要善用這些資源和網絡，企業家可以放眼其他市場，加強供應鏈並擴大客戶群。隨著全球經濟變得日益複雜，企業家可以透過建立策略性夥伴關係，進一步把握新機會，增強業務成長動力。」