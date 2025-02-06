溫管基金管理會籌組 將討論碳費運用

排碳大戶將於明年繳交碳費。環境部今天表示，目前正在籌組溫管基金管理會，將討論碳費運用、高碳洩漏係數等內容；管理會委員名單將包含產業、環團等代表，也納入原住民委員。

環境部表示，排碳大戶明年起將正式繳交碳費，初估金額上看新台幣60億元。為妥為運用碳費，去年預告溫室氣體管理基金收支保管及運用辦法，已於今年1月正式生效、施行。

環境部長彭啓明今天表示，根據辦法正在進行「溫室氣體管理基金管理會」組成，目前會由他擔任主席，另外委員則包含氣候變遷、調適等專長，還有財務金融、產業界、環保團體等，此次也納入原住民代表。

彭啓明提到，21人名單中，目前沒有納入地方委員代表；他解釋，主要是22縣市人數眾多，也很難只找其中任一縣市，怕有不公平現象。

彭啓明說明，未來財劃法修正後，因為地方掌握的財源較中央多，預算討論還是會從國家權責劃分進行，不單是碳費，而是從權利義務來著手。

彭啓明指出，碳費是明年6月收到，但今年會先討論未來如何應用，另外也會討論如高碳洩漏係數產業等相關內容；未來幾個月就會召開溫管基金管理會，提出建議方案，明年送審。

氣候變遷署補充，根據氣候變遷因應法規定，氣候署會先編列預計要推動的項目、金額，再向溫管基金委員報告，由委員審視；經管理會審視後還需送交行政院、立法院審查。