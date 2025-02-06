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遠東化纖為何爆炸？職安署：初判為熱煤油洩漏 依法勒今停工

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

遠東新世紀（1402）化學纖維總廠6日發生火災爆炸，目前已造成2人台籍員工死亡，19人受傷（本國籍7人、外國籍12人），勞動部職安署第一時間已指派副署長及北區職業安全衛生中心主任率同仁到場檢查，且為避免災害擴大，已依法勒令停工，本案初判係熱煤油洩漏後引起火災爆炸，惟實際發生原因，將進一步洽消防單位合作檢查及鑑定，後續將視檢查結果，依職業安全衛生法予以處分。

勞動部職安署表示，經查21名罹災勞工均有投保勞工保險及職業災害保險，將要求遠東化纖儘速處理後續職業災害補償及賠償等相關事宜，並通知新竹縣政府勞工處就職業災害勞工提供個案主動服務及家庭支持等服務，亦已洽請勞動力發展署協助辦理外籍移工之職災慰助。

新竹 爆炸 遠東紡織廠

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