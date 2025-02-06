台電撥補千億遭刪除 電價恐漲？政院給答案

立法院日前通過今年度中央政府總預算案，不過此次預算案中原本要撥補給台電的1,000億元被刪除，外界憂心是否就會讓今年電價上漲，對此，行政院發言人李慧芝6日表示，對於電價調整與否，會尊重電價審議委員會的專業判斷，並沒有預設立場。

中央政府總預算原本在今年度編列了1,000億元要撥補台電的虧損，不過此筆預算卻遭到立法院刪除。對此，李慧芝今日表示，由於總預算審查報告還沒送來，電價是否調整是尊重電價費率審議委員會的專業判斷，目前沒有預設立場。此外，經濟部長郭智輝在年前的院會曾表示，台電撥補1,000億被刪除，未來班班有冷氣的經費要由地方政府負擔？對此，李慧芝說，有關於跟地方政府權責部分，例如班班有冷氣，現在各部會都在盤整中，如有進一步的進度會再對外說明。

此外，對於總預算案目前行政院是否已經收到，根據過往慣例，總預算在三讀後，立法院、主計總處及各部會將進行三方核對數據後，才會做出審查報告。李慧芝表示，此次總預算審查過程中，有重複的案子、有表決還撤案的，且相關的刪除跟凍結原則都沒有說明清楚，立法院當時宣讀只有一頁內容，內容也沒有說清楚刪除的項目跟數額，因此刪除的數字部分跟計算方式其實都還有爭議的。

李慧芝說明，過去為了避免重複刪除，還有個別項目刪除超過總預算額的部分，歷年來行政院還有立法院的共識就是所謂「大包小」的方式計算，但今年立法院方面改變做法，打算把個別提案刪減數直接加總方式計算，這樣恐怕會造成重複刪減或是刪減數超過預算數，因此這部分沒有達成共識。且立法院沒有來邀請、行政院也沒有進一步數字的詳細說明，一切還是要等總預算書送到行政院後，才可以有進一步的確切內容。

至於要如何因應總預算問題，李慧芝強調，雖然立法院還沒有正式送出審議書，但是很多部會都已經受到影響，並會窮盡一切合法合憲的救濟方式，現在還是先暫等立法院將預算書送過來。