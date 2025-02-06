移工懷孕雇主不可解聘！勞動部訂移工婦幼權益保障指引 確保勞雇權益

為協助移工、雇主和仲介瞭解移工懷孕、分娩及育嬰權益，勞動部1月整合相關部會法令規範及協助資源管道，發布「移工婦幼權益保障指引」，當移工懷孕時，提供勞資雙方清楚資訊及相關權益。該指引明定，移工懷孕中，雇主不可單方面解除聘僱。

來台移工人數已破80萬人，不時傳出移工懷孕遭雇主解聘、或遭仲介勸退離台等情事，勞動部邀請衛生福利部、教育部、內政部移民署等相關單位以及雇主、仲介和移工團體共同研討，規劃訂定「移工婦幼權益保障指引」，經徵詢各方意見後完成五國語言版本，包括中文、英文、泰文、越南文及印尼文，並設計懶人包和圖卡，方便移工、雇主、仲介及各地方政府參考與運用。

勞動部指引雖無法律強制性，但在民法告訴上仍會成為法官判決的依據。該指引明定，工作規則、勞動契約或團體協約，不得規定或事先約定受僱者有結婚、懷孕、分娩或育兒之情事時，應行離職或留職停薪；亦不得以其為解僱之理由。

此外，聘僱許可期間懷孕移工可繼續在台工作，雇主不得以其為解僱之理由，且雇主應提供合適工作環境，以確保其健康和安全。聘僱許可期間懷孕移工可請安胎休養請假、產檢假、產假；移工陪伴配偶妊娠產檢或其配偶分娩時，雇主應給予陪產檢及陪產假。

以安胎休養請假為例，指引明定，產業類移工其安胎休養請假薪資以病假計算，家事類移工病假薪資則依雙方勞動契約辦理。另移工採安胎休養請假時，雇主不得拒絕或視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。

勞動部表示，為保障移工女性工作與健康的基本權益，「移工婦幼權益保障指引」全面涵蓋懷孕前、懷孕期間、生產後與育嬰育兒四大階段，提供詳細的資訊與保障措施。從懷孕前的安全避孕與醫療資訊，到懷孕期間的工作權益與健康保障，再到生產後的產假、健保資源及雇主提供的喘息服務，都為移工媽媽提供周全的支持。指引中還強調育嬰期的休假與哺乳時間，並提醒雇主提供托兒設施與靈活的工作時間安排。