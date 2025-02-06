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商研院開課 「卓越主管的管理技能」課程即日起報名

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
商研院指出，「卓越主管的管理技能」課程透過六個完整架構學習管理與領導的技能，包括：主管角色與職責、目標設定與挑戰、工作教導與培育、溝通認同與回饋、績效創造與雙贏、士氣提升與激勵。 圖／商研院提供
商研院指出，「卓越主管的管理技能」課程透過六個完整架構學習管理與領導的技能，包括：主管角色與職責、目標設定與挑戰、工作教導與培育、溝通認同與回饋、績效創造與雙贏、士氣提升與激勵。 圖／商研院提供

成功的主管不僅需要出色的專業素養，更需要優秀的管理技能，商研院數位創新學院規劃「卓越主管的管理技能」課程，內容以公司策略目標，提升初、中階主管的管理技巧（態度、知識、技能），藉以培育優秀的領導者、有效領導團隊達成績效目標，即日起開放報名，2月12日前完成報名享優惠。

商研院表示，在競爭激烈的職場中，我們深知「人才是組織最重要的資產」。因此，組織必須有系統且有計劃地培育與啟發人才，將尚未雕琢的「人材」轉化為勝任職責的「人才」，進而成為創造績效與價值的「人財」。卓越的管理者擁有宏觀視野與獨特格局，能善用每個人的優勢，補足其不足，最終實現組織目標。

商研院指出，「卓越主管的管理技能」課程透過六個完整架構學習管理與領導的技能，包括：主管角色與職責、目標設定與挑戰、工作教導與培育、溝通認同與回饋、績效創造與雙贏、士氣提升與激勵。

「卓越主管的管理技能」課程日期為：2月20日至21日，周四、周五白天，2月12日前完成報名享優惠，詳細課程內容請參考課程網址：https://reurl.cc/Oj287g，或電洽：(02)7704-4975 。

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