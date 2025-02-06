政院看2025年經濟成長逾3% 預估將連二年優於全球平均值

行政院最新一期施政報告指出，隨全球經貿延續穩定擴張態勢，2025年全年經濟成長率可逾3%，將是連兩年優於全球平均值；此外自2024年以來國內通膨率大致維持緩步回降，今年可望續降至2%（通膨警戒線）以下。

行政院赴立院施政報告。昨（5）日提前曝光的報告指出，政府將持續推動投資台灣三大方案、兆元投資國家發展方案、五大信賴產業等，營造更友善的產業發展環境。

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談到對景氣看法，行政院指出，根據標普全球（S&P Global）最新預測2025年全球經濟成長率為2.5% ，較2024年的2.7%為低，主因是諸多不確定性因素；至於台灣方面，主計總處預估2025年可超過3%，將連二年優於全球平均值。

行政院表示，面對當前詭譎多變國際局勢，政府將積極強化國內產業科技創新與競爭優勢，落實推動國家希望工程、均衡台灣及健康台灣等施政藍圖。全球經濟雖潛藏下行風險，惟在內需支撐下，預期台灣今年國內經濟成長力道仍屬溫和。

產業政策方面，為加速產業創新轉型，配合賴清德總統政見，在2027年達到每年1,500億元新創投資金額目標，國發基金加碼主題式投資，如AI、文創、智慧醫療及綠色淨零等，提供新創發展所需資金，同時亦將與大學合作成立校友基金，擴大對新創及創投投資，另結合民間資金成立「企業再造基金」，翻轉弱勢產業。

行政院指出，運用2025年已編列投資預算128億元，預計將帶動民間投資新創資金逾256億元，以協助推動五大信賴產業及活絡投資生態系。

外界關注房市政策，行政院指出，央行2024 年9月祭出第七波信用管制措施，未來央行將持續檢視不動產貸款情形與管制措施執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。

物價方面，為了緩解物價上漲壓力，行政院穩定物價小組機動調降大宗物資關稅、貨物稅及營業稅，相關措施延續至2025年3月31日止。