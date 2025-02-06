國發會：景氣邁入擴張階段

國發會昨（5）日表示，經過驗證及研商，確認台灣第15次景氣循環谷底為2023年4月，收縮期為15個月，整體第15次景氣循環共歷時86個月，當前景氣已邁入第16次景氣循環，並自2023年第2季起，我國經濟成長率逐季回升，正處於朝向景氣擴張方向前進階段，呈現穩定發展。

國發會指出，景氣同時指標於2023年4月落底，自2023年5月起已連20個月上升，累計升幅達12.6%；景氣對策信號分數則於2023年2月達最低點10分後回升，下半年逐漸擺脫藍燈，加上由於同時指標及燈號自2023年5月起回升逾一年，確認並非短期波動，2024年6月更呈現景氣熱絡的紅燈，景氣回升趨勢明顯。

國發會自2024年8月起即進行景氣循環谷底認定研究，請學者專家研議，認定台灣第15次景氣循環的峰谷，高峰為2022年1月，之後進入景氣循環收縮期，至2023年4月為谷底，收縮期15個月，期間歷經新冠肺炎疫情，整體第15次景氣循環共歷時86個月。

國發會指出，2022年起，全球經濟面臨俄烏戰爭、通膨及升息壓力等挑戰，國際景氣明顯降溫，終端市場需求減弱，產業鏈調節庫存，抑制我國外貿及生產表現，台灣經濟成長率於2023年第1季為負3.47%，是相對低點；2023年第2季起，隨全球經濟緩步復甦、AI等新興科技應用逐漸興起，加上政府普發現金推升消費動能，經濟成長率逐季回升，顯示景氣谷底落在2023年第1季前後。