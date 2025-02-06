12月景氣亮紅燈 AI兩面刃

國發會和台灣經濟研究院昨天分別發布去年十二月的景氣燈號、製造業景氣燈號，雙雙呈現好轉，其中景氣燈號轉亮代表熱絡的紅燈，製造業燈號也亮出持平綠燈。不過，國發會和台經院都提醒，AI過熱、川普二點○的貿易政策對於未來景氣的影響，將是未來關注重點。

國發會昨發布去年十二月景氣燈號，從十一月的黃紅燈轉亮紅燈，綜合判斷分數增加四分至卅八分。國發會經濟發展處處長邱秋瑩表示，變燈主因受惠AI需求強勁，加上年底旺季需求、春節前備貨效應等三大因素，帶動生產、銷售及信心面等燈號分數增加。

這次燈號亮紅燈主要是AI應用帶動，但邱秋瑩說，傳統產業如塑橡膠、化學品等的外銷訂單已經從低點回升，逐漸轉正，加上庫存去化也已經有一段時間，復甦動能會逐漸呈現。

邱秋瑩指出，AI確實有過熱情形，也需密切關注川普二點○相關貿易政策。至於這次轉亮紅燈，是否只是曇花一現？她說，國內經濟還是維持穩健的成長，不管是內需或是外銷，目前看起來動能都很穩定，不敢保證會維持紅燈，但只要黃紅燈以上都是景氣穩定的狀態。

邱秋瑩說，去年十二月的同時指標持續上升，顯示當前國內景氣維持成長格局，但領先指標續呈下滑，因此仍須密切注意後續變化。

此外，台經院昨公布去年十二月的製造業景氣燈號，由於外銷訂單及生產指數年漲幅皆逾兩成，進口漲幅也超過三成，帶動需求面及原物料投入面指標表現，製造業信號值增加二點七七分至十四點八七分，製造業燈號也從代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。

但台經院提醒，美國總統川普的關稅戰，及中國大陸新創公司DeepSeek橫空出世，將牽動未來國際經濟情勢變化。尤其我國製造業原本因AI、高效能運算等應用商機帶動進出口及生產等表現，是否能維持目前榮景以及AI產業後續發展等，都會影響我國製造業接下來表現，是未來關注的重點。

台經院指出，美國雖可透過提高進口關稅，加速與各國進行貿易談判，以減緩與各國間貿易逆差，但對美國境內的企業勢必將進口增加的成本部分或全部轉嫁消費者，可能導致通膨壓力再度升溫，衝擊美國經濟，甚至影響全球經濟的未來發展。

台經院說，DeepSeek崛起意味著AI模型效率提升，已衝擊美國科技股及台灣相關供應鏈廠商股價表現，未來包括高階AI晶片生產、AI產業鏈發展，以及美國對大陸技術限制等勢必有所調整。