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12月景氣亮紅燈 AI兩面刃

聯合報／ 記者林海葉卉軒陳素玲／台北報導
近一年景氣燈號變化 製表／林海 圖／聯合報提供
近一年景氣燈號變化 製表／林海 圖／聯合報提供

國發會和台灣經濟研究院昨天分別發布去年十二月的景氣燈號製造業景氣燈號，雙雙呈現好轉，其中景氣燈號轉亮代表熱絡的紅燈，製造業燈號也亮出持平綠燈。不過，國發會和台經院都提醒，AI過熱、川普二點○的貿易政策對於未來景氣的影響，將是未來關注重點。

國發會昨發布去年十二月景氣燈號，從十一月的黃紅燈轉亮紅燈，綜合判斷分數增加四分至卅八分。國發會經濟發展處處長邱秋瑩表示，變燈主因受惠AI需求強勁，加上年底旺季需求、春節前備貨效應等三大因素，帶動生產、銷售及信心面等燈號分數增加。

這次燈號亮紅燈主要是AI應用帶動，但邱秋瑩說，傳統產業如塑橡膠、化學品等的外銷訂單已經從低點回升，逐漸轉正，加上庫存去化也已經有一段時間，復甦動能會逐漸呈現。

邱秋瑩指出，AI確實有過熱情形，也需密切關注川普二點○相關貿易政策。至於這次轉亮紅燈，是否只是曇花一現？她說，國內經濟還是維持穩健的成長，不管是內需或是外銷，目前看起來動能都很穩定，不敢保證會維持紅燈，但只要黃紅燈以上都是景氣穩定的狀態。

邱秋瑩說，去年十二月的同時指標持續上升，顯示當前國內景氣維持成長格局，但領先指標續呈下滑，因此仍須密切注意後續變化。

此外，台經院昨公布去年十二月的製造業景氣燈號，由於外銷訂單及生產指數年漲幅皆逾兩成，進口漲幅也超過三成，帶動需求面及原物料投入面指標表現，製造業信號值增加二點七七分至十四點八七分，製造業燈號也從代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。

但台經院提醒，美國總統川普的關稅戰，及中國大陸新創公司DeepSeek橫空出世，將牽動未來國際經濟情勢變化。尤其我國製造業原本因AI、高效能運算等應用商機帶動進出口及生產等表現，是否能維持目前榮景以及AI產業後續發展等，都會影響我國製造業接下來表現，是未來關注的重點。

台經院指出，美國雖可透過提高進口關稅，加速與各國進行貿易談判，以減緩與各國間貿易逆差，但對美國境內的企業勢必將進口增加的成本部分或全部轉嫁消費者，可能導致通膨壓力再度升溫，衝擊美國經濟，甚至影響全球經濟的未來發展。

台經院說，DeepSeek崛起意味著AI模型效率提升，已衝擊美國科技股及台灣相關供應鏈廠商股價表現，未來包括高階AI晶片生產、AI產業鏈發展，以及美國對大陸技術限制等勢必有所調整。

景氣燈號 美國經濟 製造業

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